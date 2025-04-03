ПАО «Российские железные дороги» и организация «Бизнес России» пришли к соглашению о комплексном сотрудничестве.

Олег Белозёров, исполняющий обязанности генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», провел встречу с представителями бизнеса, входящими в состав координационного и генерального советов Всероссийской общественной организации «Деловая Россия».

В ходе мероприятия были обсуждены темы, связанные с развитием грузоперевозок, новых направлений в области транспортной логистики и улучшением железнодорожной инфраструктуры.

От лица РЖД присутствовали заместитель генерального директора и руководитель Центра фирменного транспортного обслуживания Дмитрий Мурев, директор по коммуникациям и начальник Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Юрий Нагорных, а также начальник Центральной дирекции закупок и снабжения Ирина Митичкина.

Олег Белозёров поделился с участниками встречи планами ОАО «РЖД» на 2025 год и акцентировал внимание на тех из них, которые требуют тесного сотрудничества с компаниями, входящими в «Деловую Россию».

«Мы имели более 18 тыс. позиций для импортозамещения, но сейчас их осталось около 4 тыс. Весь процесс замещения осуществляется с помощью отечественных предприятий, включая участников «Деловой России». В некоторых случаях это происходит быстрее, в некоторых - медленнее, но мы идем этим путем вместе», - отметил Олег Белозёров.

Он также подробно рассказал о деятельности по улучшению закупочной работы компании, которая является одним из наибольших заказчиков в стране по общему объему закупок у отечественных предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). Так, в 2024 году объем закупок РЖД у МСП достиг 335,7 млрд рублей. Доля МСП в общем объеме закупок за 2024 год составила более 64% при установленном годовом нормативе 25%, а доля закупок, в которых могут участвовать только МСП, составила почти 21% при установленном нормативе 20%.

«Несмотря на санкции и проблемы с получением финансов, бизнесмены из «Деловой России» продолжают работать над выполнением задач, поставленных государством. Это, прежде всего, замена импорта, создание новых производств, необходимых для достижения технологического независимости. У нас большие планы, и успех в достижении целей зависит от участия российских компаний в этих проектах, многие из которых не могут быть реализованы без эффективной логистики», - обратился к участникам собрания председатель «Деловой России» Алексей Репик.

Участникам собрания также были представлены логистические услуги и сервисы, которые предлагает холдинг. В частности, они обсуждали развитие электронной торговой площадки «Грузовые перевозки», работу маркетплейса «РЖД Маркет», а также сервисы «Грузовой экспресс» и «Экспортный экспресс МСП», адаптированные для владельцев малых партий грузов, включая предприятия малого и среднего бизнеса.

Предприниматели обсудили с Олегом Белозёровым вопросы и предложения. Среди проблем, с которыми сталкивается бизнес сегодня, Алексей Репик выделил необходимость развития транспортной инфраструктуры, определение приоритетов в транспортировке различных грузов, а также развитие транспортных маршрутов и направлений.

В результате обсуждения было принято решение о создании совместной рабочей группы для оперативного рассмотрения и принятия согласованных решений.

После завершения собрания, ОАО «РЖД» и «Деловая Россия» подписали договор о взаимодействии. Этот документ оформили Олег Белозёров и Алексей Репик. Обе стороны обязуются способствовать улучшению логистики и инфраструктуры в регионах, увеличению производительности грузоперевозок, а также расширению транспортно-логистических возможностей для российских бизнесменов. Взаимодействие этих двух организаций будет способствовать экономическому росту и прогрессу транспортной сферы страны.