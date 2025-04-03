В ходе кампании "Безопасный транспорт" на трассе в Калининграде были проведены профилактические действия.

15:17

Персонал Калининградской железной дороги в рамках проекта «Безопасный транспорт» провел ряд мероприятий, направленных на предотвращение детских травм на территории железнодорожных объектов.

В частности, во время весенних школьных каникул были устроены совместные с транспортной полицией и общественными инспекторами проверки на нарушения правил безопасности в районе движения поездов.

Ученикам гимназии № 2 города Черняховска организовали экскурсию в вагонное ремонтное депо станции. Работники железной дороги продемонстрировали процесс технического обслуживания подвижного состава, рассказали о профессиях на железной дороге и о правилах безопасности на путях. Более 100 учеников из Калининграда и области посетили Центр сохранения исторического наследия железной дороги, где ознакомление с историей железнодорожного транспорта сопровождалось повторением правил поведения на станциях и во время поездки в поезде.

Уроки на тему «Внимание! Железная дорога!» прошли в школах Калининграда и Черняховска. Для учеников основных классов и базовых школ холдинга урок безопасности был организован на площадке Дома молодежи РЖД на Южном вокзале.

Постоянная профилактическая работа, которую проводят сотрудники Калининградской железной дороги, помогла предотвратить любые случаи детского травматизма на объектах железной дороги в 2024 году и в текущем году, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.