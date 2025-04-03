С января по март 2025 года на Куйбышевской железнодорожной линии было перевезено свыше 14,7 миллионов тонн груза.

15:11

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За период с января по март 2025 года на Куйбышевской железной дороге было перевезено более 14,7 млн тонн разнообразных грузов, что на 2,6% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

С помощью железнодорожного транспорта было перевезено:

нефти и нефтепродуктов – 8,7 млн тонн (+0,7% к январю-марту 2024 года);

химических и минеральных удобрений – 1,4 млн тонн (+5,8%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 878 тыс. тонн (+3,1%);

цемента – 130,1 тыс тонн (+15,6%).

С начала 2025 года грузооборот достиг 33,2 млрд тарифных тонно-км (-1,2%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 41,3 млрд тонно-км (+0,6%).

В марте 2025 года на Куйбышевской железной дороге было перевезено свыше 5,1 млн тонн грузов, что на 5,6% меньше, чем в тот же период предыдущего года.

Грузооборот в марте 2025 года уменьшился на 10,5% по сравнению с мартом 2024 года и составил 11,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период сократился на 8,5% и достиг 13,7 млрд тонно-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги.