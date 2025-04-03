Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В мартовском месяце текущего года примерно 1,6 млн людей были перевезены на Куйбышевской железнодорожной линии.

2025-04-03 15:05
В мартовском месяце текущего года примерно 1,6 млн людей были перевезены на Куйбышевской железнодорожной линии.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В марте 2025 года было перевезено около 1,6 млн пассажиров на инфраструктуре Куйбышевской магистрали, что на 5,2% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из них более 1,2 млн были перевезены в пригородном сообщении, что на 7,4% больше, чем в марте 2024 года. В дальнем следовании было перевезено 346,4 тыс. пассажиров, что на 1,7% меньше.

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в марте 2025 года достиг 376,4 млн пасс.-км, что на 0,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пригородном сообщении пассажирооборот составил 63,1 млн пасс.-км (+10,9%), а в дальнем следовании – 313,3 млн пасс.-км, что на 1,2% меньше по сравнению с прошлым годом.

За период с января по март 2025 года было отправлено около 4,6 млн пассажиров (+3%), из них в дальнем следовании – 1,1 млн (-4,6%), а в пригородном сообщении – 3,5 млн (+5,6%).

С начала 2025 года пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге уменьшился на 0,7% по сравнению с уровнем прошлого года и составил 1,2 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении пассажирооборот составил 179,7 млн пасс.-км (+9%), а в дальнем следовании – 971,3 млн пасс.-км (-2,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru