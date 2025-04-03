Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В марте 2025 года с платформ и станций Приволжской железнодорожной магистрали было отправлено 809,6 тыс. путешественников.

2025-04-03 13:27
В марте 2025 года Приволжская железная дорога отправила 809,6 тыс. пассажиров с своих вокзалов и станций, что на 2,3% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. В пригородном транспорте было отправлено 587,2 тыс. пассажиров (+1,3% к марту 2024 года), а в дальнем следовании – 222,4 тыс. (+5,1%).

Пассажирооборот в марте 2025 года достиг 241,5 млн пасс.-км, что на 7,6% больше, чем в аналогичный период 2024 года. В пригородном транспорте было достигнуто 25,3 млн пасс.-км (+2,1%), а в дальнем следовании – 216,2 млн пасс.-км (+8,2%).

За первые три месяца 2025 года было отправлено около 2,3 млн пассажиров (-1,1% по сравнению с январем – мартом 2024 года). Из них в пригородном сообщении – 1,6 млн (-2,6%), а в дальнем следовании – 684 тыс. (+2,4%).

С начала 2025 года пассажирооборот на Приволжской железной дороге увеличился на 7% по сравнению с январем – мартом 2024 года и составил 712,4 млн пасс.-км. В пригородном сообщении было достигнуто 68,6 млн пасс.-км (-0,5%), а в дальнем следовании – 643,8 млн пасс.-км (+7,8%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги.

