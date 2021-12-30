Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На железнодорожном вокзале Пенза-1 прошла акция «Час пассажира»

2021-12-30 10:11
На железнодорожном вокзале Пенза-1 состоялась информационная акция «Час пассажира». В мероприятии приняли участие работники Куйбышевской железной дороги, АО «ФПК», АО «БППК», а также представители Пензенской транспортной прокуратуры и Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте.

В ходе мероприятия любой пассажир мог задать интересующий его вопрос. Наиболее часто пассажиры интересовались назначением дополнительных поездов в дни новогодних праздников, правилами оформления проездных документов для отдельных категорий граждан, включая федеральных и региональных льготников, а также провоз в поездах домашних животных.

Так, в рамках акции было отмечено, что в дни новогодних каникул 2022 года со станций Пензенского региона дополнительно назначаются поезда в московском направлении.

«Час пассажира» регулярно проводится на железнодорожных вокзалах Куйбышевской железной дороги с целью предоставить возможность пассажирам напрямую обратиться к работникам пассажирского комплекса и получить обратную связь. Такие акции позволяют улучшить качество и доступность пассажирских перевозок, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

