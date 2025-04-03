На Горьковской железнодорожной линии были введены дополнительные поезда-электрички, следующие в Кировскую область.

13:19

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Дополнительные пригородные поезда на летний сезон по наиболее популярным маршрутам в Кировской области были назначены в сотрудничестве с АО «ВВППК» и Горьковской железной дорогой:

начиная с 18 апреля 2025 года – 2 пары по маршруту Киров – Лянгасово;

с 19 апреля – по маршруту Киров – Стрижи;

с 26 апреля – по маршруту Киров – Великая;

Все дополнительные поезда будут работать каждый день.

Теперь пассажиры пригородных поездов, следующих по Горьковской железной дороге в Кировской области, могут оплатить полную стоимость проезда с помощью транспортной карты жителя Кировской области, бесконтактной банковской карты или с помощью мобильного телефона на Android. Просто прикоснитесь картой или телефоном к терминалу в пригородном поезде и получите билет по выбранному тарифу, учитывающему расстояние поездки.

Пассажиры могут получить всю информацию о расписании пригородных поездов на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.