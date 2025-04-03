Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первом триместре 2025 года с платформ Восточно-Сибирской железнодорожной линии было отправлено 2,6 миллиона путешественников.

2025-04-03 09:56
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, с января по март 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было отправлено 2,6 млн пассажиров, что на 0,3% меньше, включая 646,3 тыс. пассажиров в дальнем следовании (+0,4%) и 2 млн в пригородном сообщении (-0,6%).

За этот период пассажирооборот составил 660,7 млн пасс.-км, что на 2,5% ниже, чем за тот же период предыдущего года. В пригородном сообщении пассажирооборот за первые 3 месяца 2025 года составил 86 млн пасс.-км (-0,3%), а в дальнем следовании – 574,7 млн пасс.-км (-2,8%).

В марте 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено 952,7 тыс. человек, что на 0,4% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Из них в пригородном сообщении – 716,4 тыс. (-1,2%), а в дальнем следовании – 236,3 тыс. (+2%).

Пассажирооборот в марте 2025 года составил 240 млн пасс.-км, что на 1,5% ниже показателя за тот же период предыдущего года. В пригородном сообщении – 32,4 млн пасс.-км (-1,4%), а в дальнем следовании – 207,6 млн пасс.-км (-1,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

