За период с января по март 2025 года объем погрузки на Дальневосточной железной дороге достиг 18,1 млн тонн.

С января по март 2025 года на Дальневосточной железной дороге было перевезено 18,1 млн тонн грузов, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
В течение этого же периода грузооборот увеличился на 2% по сравнению с январем – мартом 2024 года и достиг более 61,6 млрд тарифных тонно-км. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот составил 77 млрд тонно-км (+1,4%).
В частности, было перевезено:
В марте 2025 года на станциях ДВЖД было перевезено 6,2 млн тонн грузов, что на 5% меньше, чем в аналогичный период 2024 года.
Грузооборот в марте достиг почти 20,9 млрд тарифных тонно-км (+0,9%). С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот составил почти 26,5 млрд тонно-км (+1,9%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.