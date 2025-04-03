Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За период с января по март 2025 года объем погрузки на Дальневосточной железной дороге достиг 18,1 млн тонн.

2025-04-03 09:50
За период с января по март 2025 года объем погрузки на Дальневосточной железной дороге достиг 18,1 млн тонн.
С января по март 2025 года на Дальневосточной железной дороге было перевезено 18,1 млн тонн грузов, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В течение этого же периода грузооборот увеличился на 2% по сравнению с январем – мартом 2024 года и достиг более 61,6 млрд тарифных тонно-км. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот составил 77 млрд тонно-км (+1,4%).

В частности, было перевезено:

  • 8,7 млн тонн каменного угля (-4,4% к январю – марту 2024 года);
  • 2,1 млн тонн нефти и нефтепродуктов (-11,3%);
  • 754,7 тыс. тонн железной и марганцевой руды (+19,9%);
  • 724,7 тыс. тонн лесных грузов (-2,1%);
  • 420,5 тыс. тонн строительных грузов (-32,2%);
  • 253 тыс. тонн руды цветной и серного сырья (рост – в 6,5 раз);
  • 226,6 тыс. тонн черных металлов (+6,1%);
  • 154 тыс. тонн промышленного сырья и формовочных материалов (+19,5%).

В марте 2025 года на станциях ДВЖД было перевезено 6,2 млн тонн грузов, что на 5% меньше, чем в аналогичный период 2024 года.

Грузооборот в марте достиг почти 20,9 млрд тарифных тонно-км (+0,9%). С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот составил почти 26,5 млрд тонно-км (+1,9%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

