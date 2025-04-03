На железнодорожной линии Куйбышев началась кампания по ремонту и обслуживанию путей.

09:28

Во время предстоящей ремонтной кампании, Куйбышевская железная дорога намерена восстановить 240 км железнодорожных путей. Основные работы будут выполнены в Самарской области (участки Подбельская – Похвистнево, Мыльная – Безенчук, Сызрань-Город – Кашпир, Репьевка – Новообразцовое) и в Республике Башкортостан (участки Глуховская – Аксеново, Салават – Зирган, Аксаково – Глуховская, Улу-Теляк – Аша, Уфа – Черниковка). Планируется также ремонт путей в Ульяновской (участки Кузоватово – Безводовка, Рачейка – Балашейка), Оренбургской (Асекеево – Филипповка) областях и в Республике Татарстан (Нурлан – Калиновка).

В ходе летней ремонтной кампании на территории Куйбышевской железной дороги будет задействовано свыше 1 тыс. работников путевого хозяйства и около 200 современных путевых машин и новейшего оборудования.

Капитальный ремонт будет осуществляться во время специально выделенных технологических "окон". При планировании этих "окон" учитывалась важность пригородного железнодорожного транспорта, который играет ключевую роль в транспортной системе для населения, особенно в часы пик, и были запланированы "окна" с минимальными изменениями в расписании.

Ремонтные работы 2025 года на Куйбышевской железной дороге будут выполнены на наиболее популярных пассажирских маршрутах в направлении Москвы, что позволит увеличить длину максимально комфортного для пассажира "бархатного" пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.