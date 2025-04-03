Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На железнодорожной линии Куйбышев началась кампания по ремонту и обслуживанию путей.

2025-04-03 09:28
На железнодорожной линии Куйбышев началась кампания по ремонту и обслуживанию путей.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время предстоящей ремонтной кампании, Куйбышевская железная дорога намерена восстановить 240 км железнодорожных путей. Основные работы будут выполнены в Самарской области (участки Подбельская – Похвистнево, Мыльная – Безенчук, Сызрань-Город – Кашпир, Репьевка – Новообразцовое) и в Республике Башкортостан (участки Глуховская – Аксеново, Салават – Зирган, Аксаково – Глуховская, Улу-Теляк – Аша, Уфа – Черниковка). Планируется также ремонт путей в Ульяновской (участки Кузоватово – Безводовка, Рачейка – Балашейка), Оренбургской (Асекеево – Филипповка) областях и в Республике Татарстан (Нурлан – Калиновка).

В ходе летней ремонтной кампании на территории Куйбышевской железной дороги будет задействовано свыше 1 тыс. работников путевого хозяйства и около 200 современных путевых машин и новейшего оборудования.

Капитальный ремонт будет осуществляться во время специально выделенных технологических "окон". При планировании этих "окон" учитывалась важность пригородного железнодорожного транспорта, который играет ключевую роль в транспортной системе для населения, особенно в часы пик, и были запланированы "окна" с минимальными изменениями в расписании.

Ремонтные работы 2025 года на Куйбышевской железной дороге будут выполнены на наиболее популярных пассажирских маршрутах в направлении Москвы, что позволит увеличить длину максимально комфортного для пассажира "бархатного" пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru