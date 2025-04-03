Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Забайкальской магистрали за период с января по март текущего года наблюдалось увеличение объема погрузки угля на 3,5%.

2025-04-03 09:21
На Забайкальской железной дороге в первом квартале 2025 года было загружено 3,8 млн тонн каменного угля, что на 3,5% превышает показатель за тот же период 2024 года.

Также был отмечен существенный рост в перевозках зерна: за первые три месяца 2025 года с железнодорожных станций было отправлено 278,8 тыс. тонн этого груза, что на 43,6% больше, чем в прошлом году.

В общей сложности, с января по март 2025 года на Забайкальской железной дороге было загружено 5,9 млн тонн разнообразных грузов, что на 3,2% меньше, чем в первом квартале предыдущего года.

За этот же период грузооборот составил 80,4 млрд тарифных тонно-км (-0,8%). Учитывая пробег вагонов в пустом состоянии за этот же период, грузооборот уменьшился на 1,1% и составил 98,1 млрд тонно-км.

Основные виды грузов, помимо каменного угля и зерна, включали:

  • железную и марганцевую руду – 875,1 тыс. тонн (-7,6%);
  • строительные материалы – 183,5 тыс. тонн (-41,4%);
  • цветную руду и серное сырье – 111,7 тыс. тонн (+8,2%);
  • металлолом – 41,6 тыс. тонн (+4%);
  • лесные продукты – 22,4 тыс. тонн (-25,6%);
  • нефть и нефтепродукты – 8,1 тыс. тонн (-77,1%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги.
