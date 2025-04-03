На Забайкальской магистрали за период с января по март текущего года наблюдалось увеличение объема погрузки угля на 3,5%.

09:21

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Забайкальской железной дороге в первом квартале 2025 года было загружено 3,8 млн тонн каменного угля, что на 3,5% превышает показатель за тот же период 2024 года.

Также был отмечен существенный рост в перевозках зерна: за первые три месяца 2025 года с железнодорожных станций было отправлено 278,8 тыс. тонн этого груза, что на 43,6% больше, чем в прошлом году.

В общей сложности, с января по март 2025 года на Забайкальской железной дороге было загружено 5,9 млн тонн разнообразных грузов, что на 3,2% меньше, чем в первом квартале предыдущего года.

За этот же период грузооборот составил 80,4 млрд тарифных тонно-км (-0,8%). Учитывая пробег вагонов в пустом состоянии за этот же период, грузооборот уменьшился на 1,1% и составил 98,1 млрд тонно-км.

Основные виды грузов, помимо каменного угля и зерна, включали: