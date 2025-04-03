С 2025 года более 660 тыс. пассажиров были отправлены с вокзалов Забайкальской железнодорожной сети.

С января по март 2025 года с вокзалов Забайкальской железнодорожной сети было отправлено 660,4 тыс. пассажиров, что на 1,8% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из них 204,8 тыс. пассажиров отправились в пригородном транспорте (-1%), а 455,6 тыс. пассажиров в дальнем следовании (+3,1%).

С начала 2025 года пассажиропоток составил 414,1 млн пасс.-км, что на 0,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В этом числе в пригородном сообщении было перевезено 10,8 млн пасс.-км (-0,3%), а в дальнем следовании – 403,4 млн пасс.-км (-0,8%).

В марте 2025 года с вокзалов Забайкальской железной дороги было отправлено 241,4 тыс. пассажиров, что на 4,9% больше по сравнению с мартом предыдущего года. Из них 74,3 тыс. пассажиров отправились в пригородном транспорте (-0,5%), а 167,1 тыс. пассажиров в дальнем следовании (+7,4%).

Пассажиропоток в марте 2025 года составил 149,3 млн пасс.-км, что на 2% меньше, чем в марте 2024 года. В этом числе в пригородном сообщении было перевезено 4 млн пасс.-км (-0,5%), а в дальнем следовании – 145,3 млн пасс.-км (-2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.