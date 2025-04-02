В первом квартале 2025 года на Северной трассе количество аварий на перекрестках уменьшилось.

16:55

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первый квартал 2025 года на переездах, находящихся в зоне деятельности Северной железной дороги, было зафиксировано уменьшение количества аварий. За три месяца произошло всего одно ДТП. Это случилось в Ярославской области на одноколейном участке между Ваулово и Чебаково на регулируемом железнодорожном переезде с исправной сигнализацией, когда водитель грузовика столкнулся с рельсовым автобусом.

В период с января по март 2024 года на переездах Северной железной дороги было зарегистрировано 4 ДТП.

Причинами аварий стали грубые нарушения ПДД водителями, которые попытались пересечь железнодорожный переезд, несмотря на запрещающие сигналы сигнализации и игнорирование дорожных знаков. В результате этих инцидентов пассажиры испытывают неудобства, а железная дорога терпит финансовые убытки.

Сотрудники железной дороги реализуют комплексную программу по улучшению безопасности движения поездов и предотвращению ДТП на перекрестках автодорог и железнодорожных путей. В частности, они проводят мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и установку дополнительных систем безопасности. Особое внимание уделяется просветительской работе с водителями.

Северная железная дорога призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД, сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД.