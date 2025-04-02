Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

"Волшебный поезд" прибыл в Киров

2025-04-02 15:43
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Туристический поезд "Сказочный экспресс" во время своего двухдневного путешествия сделал стоп на станции Киров Горьковской железнодорожной линии.

Это первая станция, на которой останавливается туристический поезд, путь которого проходит через города, связанные с русскими народными сказками и ремеслами. Город на реке Вятке известен как место происхождения знаменитой дымковской игрушки, а также персонажей вятских сказок и легенд.

Первый рейс "Сказочного экспресса" включал 220 пассажиров. Во время путешествия поезд стал для них "передвижным отелем": днем они знакомились с городами маршрута, а ночью переезжали из одного города в другой.

Поезд состоит из современных плацкартных и купейных вагонов, а также СВ и вагона-ресторана. Для удобства пассажиров вагоны оснащены кондиционерами, индивидуальными розетками и прочим. В вагоне-ресторане пассажирам предлагаются национальные блюда городов России, которые входят в маршрут поезда (осердница, ярушки, губница, уха).

Пассажиры могли самостоятельно спланировать знакомство с Кировом или выбрать организованные экскурсии. Каждая программа включала обзорную экскурсию с прогулкой по городской набережной и посещение Музея истории Хлынова.

Маршрут туристического поезда также включает другие города, связанные с народными ремеслами и русскими сказками. После Кирова пассажиры отправились в Ростов Великий и Переславль-Залесский.

Отметим, что на Горьковской железной дороге также останавливаются другие туристические поезда. Например, в рамках тура "В Дивеево" пассажиры отправятся в путешествие по маршруту Москва – Нижний Новгород – Муром – Арзамас – Москва в апреле и ноябре этого года, а в рамках тура "Волжский вояж" планируется посещение городов Нижний Новгород, Чебоксары и Йошкар-Ола.

Служба корпоративных коммуникаций ГЖД сообщила, что подробности о туристических поездах АО «ФПК» доступны на веб-сайте ОАО «РЖД» в секции «Путешествуй с РЖД».

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru