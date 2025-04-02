"Волшебный поезд" прибыл в Киров

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Туристический поезд "Сказочный экспресс" во время своего двухдневного путешествия сделал стоп на станции Киров Горьковской железнодорожной линии.

Это первая станция, на которой останавливается туристический поезд, путь которого проходит через города, связанные с русскими народными сказками и ремеслами. Город на реке Вятке известен как место происхождения знаменитой дымковской игрушки, а также персонажей вятских сказок и легенд.

Первый рейс "Сказочного экспресса" включал 220 пассажиров. Во время путешествия поезд стал для них "передвижным отелем": днем они знакомились с городами маршрута, а ночью переезжали из одного города в другой.

Поезд состоит из современных плацкартных и купейных вагонов, а также СВ и вагона-ресторана. Для удобства пассажиров вагоны оснащены кондиционерами, индивидуальными розетками и прочим. В вагоне-ресторане пассажирам предлагаются национальные блюда городов России, которые входят в маршрут поезда (осердница, ярушки, губница, уха).

Пассажиры могли самостоятельно спланировать знакомство с Кировом или выбрать организованные экскурсии. Каждая программа включала обзорную экскурсию с прогулкой по городской набережной и посещение Музея истории Хлынова.

Маршрут туристического поезда также включает другие города, связанные с народными ремеслами и русскими сказками. После Кирова пассажиры отправились в Ростов Великий и Переславль-Залесский.

Отметим, что на Горьковской железной дороге также останавливаются другие туристические поезда. Например, в рамках тура "В Дивеево" пассажиры отправятся в путешествие по маршруту Москва – Нижний Новгород – Муром – Арзамас – Москва в апреле и ноябре этого года, а в рамках тура "Волжский вояж" планируется посещение городов Нижний Новгород, Чебоксары и Йошкар-Ола.

Служба корпоративных коммуникаций ГЖД сообщила, что подробности о туристических поездах АО «ФПК» доступны на веб-сайте ОАО «РЖД» в секции «Путешествуй с РЖД».