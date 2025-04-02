Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по март 2025 года, на сети Московской железнодорожной системы было транспортировано 183,5 миллиона пассажиров.

2025-04-02 14:46
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, с января по март 2025 года на инфраструктуре Московской железной дороги было перевезено 183,5 млн пассажиров, что на 0,5% больше, чем за тот же период предыдущего, високосного, года. Из них в пригородном сообщении - 177,5 млн (+0,6%), а в дальнем следовании - более 6 млн человек (-2,3%).

С начала года пассажирооборот возрос на 1,4% по сравнению с прошлым годом и достиг 7,5 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении этот показатель составил 4,3 млрд пасс.-км (+2%), а в дальнем следовании - более 3,2 млрд пасс.-км (+0,6%).

В марте было перевезено 66 млн пассажиров, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В пригородном сообщении это число составило 63,8 млн (-0,1%), а в дальнем следовании - более 2,2 млн человек (-0,3%).

Пассажирооборот в марте составил 2,6 млрд пасс.-км, что на 0,5% больше, чем за март 2024 года. В пригородном сообщении этот показатель составил 1,5 млрд пасс.-км (+1,5%), а в дальнем следовании - 1,1 млрд пасс.-км (-1%).

На Московском центральном кольце в марте 2025 года было перевезено около 14 млн пассажиров (+4,8% к марту 2024 года), а за первые 3 месяца - около 38 млн (+2,9% к январю-марту 2024 года). В марте наибольшее количество пассажиров выбрали следующие станции: Ростокино - около 960 тыс., Нижегородская - более 932 тыс., Площадь Гагарина - 898,4 тыс., Кутузовская - 821,6 тыс. С начала эксплуатации на МЦК перевезено 1 млрд 192 млн пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

