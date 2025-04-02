За период с января по март текущего года на Калининградской железнодорожной линии было перевезено свыше 334 тысяч тонн груза.

За первый квартал 2025 года на Калининградской железнодорожной магистрали было перевезено свыше 334 тыс. тонн грузов.
В частности, было осуществлено перевозка:
С начала года грузооборот достиг 220 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 281,8 млн тарифных тонно-км.
В марте на Калининградской железной дороге было перевезено и отправлено 133 тыс. тонн разнообразных грузов. Грузооборот составил 85,3 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 108,2 млн тарифных тонно-км, отметили в службе корпоративных коммуникаций КЖД.