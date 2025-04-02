Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За период с января по март текущего года на Калининградской железнодорожной линии было перевезено свыше 334 тысяч тонн груза.

2025-04-02 14:37
За период с января по март текущего года на Калининградской железнодорожной линии было перевезено свыше 334 тысяч тонн груза.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первый квартал 2025 года на Калининградской железнодорожной магистрали было перевезено свыше 334 тыс. тонн грузов.

В частности, было осуществлено перевозка:

  • жмыхов – 166,8 тыс. тонн (снижение на 42,1% по сравнению с январем – мартом 2024 года);
  • зерновых – 81,9 тыс. тонн (увеличение в 1,5 раза);
  • строительных материалов – 29,3 тыс. тонн (снижение на 6,3%);
  • химических и минеральных удобрений – 27,3 тыс. тонн (увеличение в 2,6 раза);
  • прочих продуктов питания – 9 тыс. тонн (снижение на 18,1%).

С начала года грузооборот достиг 220 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 281,8 млн тарифных тонно-км.

В марте на Калининградской железной дороге было перевезено и отправлено 133 тыс. тонн разнообразных грузов. Грузооборот составил 85,3 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 108,2 млн тарифных тонно-км, отметили в службе корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru