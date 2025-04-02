За период с января по март текущего года на Калининградской железнодорожной линии было перевезено свыше 334 тысяч тонн груза.

14:37

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первый квартал 2025 года на Калининградской железнодорожной магистрали было перевезено свыше 334 тыс. тонн грузов.

В частности, было осуществлено перевозка:

жмыхов – 166,8 тыс. тонн (снижение на 42,1% по сравнению с январем – мартом 2024 года);

зерновых – 81,9 тыс. тонн (увеличение в 1,5 раза);

строительных материалов – 29,3 тыс. тонн (снижение на 6,3%);

химических и минеральных удобрений – 27,3 тыс. тонн (увеличение в 2,6 раза);

прочих продуктов питания – 9 тыс. тонн (снижение на 18,1%).

С начала года грузооборот достиг 220 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 281,8 млн тарифных тонно-км.

В марте на Калининградской железной дороге было перевезено и отправлено 133 тыс. тонн разнообразных грузов. Грузооборот составил 85,3 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 108,2 млн тарифных тонно-км, отметили в службе корпоративных коммуникаций КЖД.