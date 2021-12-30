Второй «Орлан» выйдет на маршрут Пенза-1 – Белинская – Пачелма с 1 января

10:06

С 1 января 2022 года на направлении Пенза-1 – Белинская – Пачелма будет запущен еще один состав рельсового автобуса «Орлан». Теперь пассажиры смогут добираться до областных станций с максимальным комфортом, так как данный маршрут будет полностью обслуживаться современным пригородным железнодорожным подвижным составом. Курсировать рельсовый автобус из Пензы в Пачелму будет ежедневно.

Пригородный поезд «Орлан» выйдет на маршрут в составе двух вагонов на 133 посадочных места, каждый из которых оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и санитарные модули. Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарном узле.

Напомним: 13 декабря 2021 года был запущен первый состав рельсового автобуса на направлении Пенза-1 – Белинская – Пачелма. С момента запуска «Орлан» перевез почти 5 тыс. пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.