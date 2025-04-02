Сервис для размещения пустых вагонов на необщедоступных путях в Кемеровской области был запущен Западно-Сибирской железной дорогой.

14:32

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Новую услугу для грузоотправителей в Кемеровской области начала предоставлять Западно-Сибирская железная дорога. Теперь предприниматели имеют возможность размещать свои неиспользуемые вагоны на принадлежащих им путях, которые не предназначены для общего использования.

Услуга была введена в рамках агентского соглашения. Владельцы таких путей получают дополнительный доход за использование своей инфраструктуры. Для РЖД это позволяет сократить количество пустых вагонов на общедоступных путях.

На данный момент услуга доступна на станциях Анжерская, Тайга, Ленинск-Кузнецкий-1, Юрга-1 и Бирюлинская.

Дополнительную информацию и условия размещения вагонов на путях необщего пользования можно получить в Центре продаж услуг ОАО «РЖД» по телефону: +7 (3842) 32-44-54, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.