Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сервис для размещения пустых вагонов на необщедоступных путях в Кемеровской области был запущен Западно-Сибирской железной дорогой.

2025-04-02 14:32
Сервис для размещения пустых вагонов на необщедоступных путях в Кемеровской области был запущен Западно-Сибирской железной дорогой.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Новую услугу для грузоотправителей в Кемеровской области начала предоставлять Западно-Сибирская железная дорога. Теперь предприниматели имеют возможность размещать свои неиспользуемые вагоны на принадлежащих им путях, которые не предназначены для общего использования.

Услуга была введена в рамках агентского соглашения. Владельцы таких путей получают дополнительный доход за использование своей инфраструктуры. Для РЖД это позволяет сократить количество пустых вагонов на общедоступных путях.

На данный момент услуга доступна на станциях Анжерская, Тайга, Ленинск-Кузнецкий-1, Юрга-1 и Бирюлинская.

Дополнительную информацию и условия размещения вагонов на путях необщего пользования можно получить в Центре продаж услуг ОАО «РЖД» по телефону: +7 (3842) 32-44-54, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru