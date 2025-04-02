Началась реализация билетов на поезд «Шерегеш-экспресс» для участников события «Грелка-фест»

14:23

С 1 апреля стартовали продажи билетов на туристический поезд «Шерегеш-экспресс», предназначенные для участников фестиваля «Грелка-фест». Фестиваль пройдет в Шерегеше с 10 по 13 апреля 2025 года.

Время отправления электропоезда со станции Новокузнецк – 07:03, прибытие на станцию Чугунаш – 09:56. Далее следует пересадка на автобус, который отправляется в 10:15 и прибывает в Шерегеш (остановка Гора Зеленая, ул. Снежная, д. 8/2) в 10:45. Возвращение автобуса с остановки Гора Зеленая запланировано на 17:05, отправление поезда со станции Чугунаш – в 18:03, прибытие на станцию Новокузнецк – в 21:00 (местное время).

Все вагоны туристического поезда оснащены креплениями для транспортировки горнолыжного оборудования и зарядными станциями для мобильных устройств. Пассажирам первого класса во время путешествия предлагается бесплатный горячий напиток и теплый плед.

Билеты доступны для покупки в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», чат-боте «Кузбасс-пригород» в Telegram и в пригородных кассах. При покупке билетов на мультимодальный маршрут (электропоезд «Шерегеш-экспресс» + автобус) пассажиры становятся участниками туристической программы «Поехали!», которая включает скидки на услуги курорта: аренду горнолыжного оборудования, комплексные обеды и проживание в отелях-партнерах программы.

Дополнительную информацию о туристическом поезде можно найти на сайте перевозчика или узнать по телефону диспетчера: 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный) с 08:00 до 20:00, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.