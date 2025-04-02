На Свердловской железной дороге в первом квартале 2025 года было перевезено 30,7 миллионов тонн груза.

14:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Свердловской железнодорожной линии в период с января по март 2025 года было перевезено 30,7 млн тонн грузов, что на 10% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В частности, было отправлено следующее количество грузов:

нефть и нефтепродукты – 8,9 млн тонн (снижение на 4% по сравнению с январем – мартом 2024 года);

химические и минеральные удобрения – 4,8 млн тонн (увеличение на 6,1%);

строительные материалы – 4,8 млн тонн (снижение на 29,7%);

железная и марганцевая руда – 2,6 млн тонн (увеличение на 1,5%);

черные металлы – 2 млн тонн (снижение на 9,7%);

промышленное сырье и формовочные материалы – 1,4 млн тонн (снижение на 40,8%);

руда цветных металлов и серное сырье – 1 млн тонн (снижение на 6,9%);

химикаты и сода – 806,6 тыс. тонн (увеличение на 3,1%);

кокс – 590,7 тыс. тонн (снижение на 11,2%);

цемент – 541,8 тыс. тонн (снижение на 9,6%);

лесные грузы – 480,9 тыс. тонн (увеличение на 5,5%);

лом черных металлов – 248,1 тыс. тонн (снижение на 37%).

За первые три месяца 2025 года грузооборот СвЖД увеличился на 1,9% и достиг 51,6 млрд тарифных тонно-км. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот за этот период вырос на 1,2%, составив 64,3 млрд тонно-км.

В марте 2025 года погрузка на Свердловской железной дороге составила 10,9 млн тонн, что на 11,8% меньше. Грузооборот составил 18,2 млрд тарифных тонно-км (снижение на 0,5%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 22,6 млрд тонно-км (снижение на 1,5%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций СвЖД.