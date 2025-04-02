Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За период с января по март 2025 года на Горьковской магистрали было перевезено свыше 6,5 млн тонн груза.

2025-04-02 14:00
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года на Горьковской железной дороге было перевезено свыше 6,5 млн тонн грузов, что на 0,8% превышает результаты за тот же период предыдущего года.

В течение этих трех месяцев было перевезено:

  • 2,55 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что на 15,9% больше, чем в 2024 году;
  • 719,6 тыс. тонн лесоматериалов (+4,7%);
  • 539,3 тыс. тонн химических и минеральных удобрений (+4,5%);
  • 519,4 тыс. тонн черных металлов (-11,7%);
  • 347,7 тыс. тонн химикатов и соды (-7,4%);
  • 314,1 тыс. тонн цемента (-2,7%).

Грузооборот за указанный период достиг более 39,2 млрд тарифных тонно-км (+2,4%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил около 47,8 млрд тонно-км (-0,4%).

