За период с января по март 2025 года на Горьковской магистрали было перевезено свыше 6,5 млн тонн груза.

14:00

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года на Горьковской железной дороге было перевезено свыше 6,5 млн тонн грузов, что на 0,8% превышает результаты за тот же период предыдущего года.

В течение этих трех месяцев было перевезено:

2,55 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что на 15,9% больше, чем в 2024 году;

719,6 тыс. тонн лесоматериалов (+4,7%);

539,3 тыс. тонн химических и минеральных удобрений (+4,5%);

519,4 тыс. тонн черных металлов (-11,7%);

347,7 тыс. тонн химикатов и соды (-7,4%);

314,1 тыс. тонн цемента (-2,7%).

Грузооборот за указанный период достиг более 39,2 млрд тарифных тонно-км (+2,4%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил около 47,8 млрд тонно-км (-0,4%).