Компания с ограниченной ответственностью «РЖД – Цифровые пассажирские решения» и акционерное общество «Калининградская пригородная пассажирская компания» заключили договор о взаимодействии.

На железнодорожной конференции «PRO//Движение. Туризм», проходившей 8 апреля 2025 года в Светлогорске, было подписано соглашение о сотрудничестве между ООО «РЖД – Цифровые пассажирские решения» и АО «Калининградская пригородная пассажирская компания». Основная цель - развитие электронных сервисов и услуг.

Соглашение подписали генеральные директоры обеих компаний - Евгения Чухнова и Айнур Ахмедов. Они согласовали внедрение новых технологий безналичной оплаты проезда и цифровизации поездок для льготных категорий граждан.

С 2024 года КППК сотрудничает с ИТ-компанией «РЖД – Цифровые пассажирские решения». В том году на Зеленоградском направлении Калининградской магистрали была запущена система оплаты проезда по геолокации через мобильное приложение «ПроТранспорт+». Этот новый сервис стал дополнением к уже существующим возможностям оформления электронных билетов для пассажиров.

С 8 апреля 2025 года оплата проезда по геолокации стала доступна на Светлогорском направлении. После подписания соглашения эту систему опробовали заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников, начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин и заместитель председателя правительства Калининградской области, министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов. Они совершили поездку на электропоезде «Ласточка», оплатив проезд с помощью смартфона.

«У нас уже есть множество способов оплаты электронного билета и дополнительных сервисов, которые ценят наши пассажиры. Мы постоянно изучаем все новые технологии, предлагаемые банками-партнерами, и запускаем наиболее интересные из них для удобства наших пассажиров», - отметил Иван Колесников, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.