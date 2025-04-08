С 12 апреля 2025 года на Свердловской железнодорожной линии стартуют дополнительные "летние" электропоезда.

15:48

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В летний период Свердловская железная дорога увеличивает количество пригородных поездов. Это связано с обычным ростом числа пассажиров, которые предпочитают путешествовать на дачи и в туристические места. В общей сложности, в летний сезон на СвЖД будет работать 18 дополнительных электропоездов (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания», СПК).

В Свердловской области с 12 апреля по 12 октября 2025 года запускаются дополнительные пригородные поезда:

№ 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда (ежедневно);

№ 6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская (ежедневно);

№ 6951/6952 Серов – Бокситы (ежедневно);

№ 6953/6954 Бокситы – Верхотурье (ежедневно);

№ 6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка (в выходные и праздники);

№ 6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской (в выходные и праздники);

№ 6591/6592 Дружинино – Михайловский Завод (в выходные и праздники с 8 мая по 28 сентября 2025 года).

С 23 мая 2025 года начинает работу экспресс до природного парка «Оленьи ручьи». Пригородный поезд № 7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский – Михайловский завод будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям до 26 октября 2025 года. Это даст возможность любителям местного туризма удобно и быстро доехать до одной из самых известных природных достопримечательностей Свердловской области.

В дополнение, начиная с 12 апреля 2025 года, для летнего сезона планируется увеличение числа вагонов в электропоездах на востребованных маршрутах. Это включает в себя направления из Екатеринбурга до Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Богдановича, Шали и Дружинино. Для удобства любителей садоводства и дачников будут добавлены дополнительные остановки на небольших станциях, где в зимнее время некоторые электропоезда не делают остановку. Это станции Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово, Ольховский, Соснята, Вагановка, Писанец и другие.

В ХМАО – Югре с 24 мая 2025 года начнут ходить дополнительные пригородные поезда № 7496 Сургут – Нижневартовск и № 6097 Нижневартовск – Сургут. Они будут работать ежедневно.

Актуальное расписание и возможность приобрести билеты доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на терминалах самообслуживания и на веб-сайте СПК, а также в пригородных кассах. Билеты можно приобрести за 10 дней до даты отправления поезда, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.