С 12 апреля 2025 года на Свердловской железнодорожной линии стартуют дополнительные "летние" электропоезда.

В летний период Свердловская железная дорога увеличивает количество пригородных поездов. Это связано с обычным ростом числа пассажиров, которые предпочитают путешествовать на дачи и в туристические места. В общей сложности, в летний сезон на СвЖД будет работать 18 дополнительных электропоездов (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания», СПК).
В Свердловской области с 12 апреля по 12 октября 2025 года запускаются дополнительные пригородные поезда:
С 23 мая 2025 года начинает работу экспресс до природного парка «Оленьи ручьи». Пригородный поезд № 7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский – Михайловский завод будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям до 26 октября 2025 года. Это даст возможность любителям местного туризма удобно и быстро доехать до одной из самых известных природных достопримечательностей Свердловской области.
В дополнение, начиная с 12 апреля 2025 года, для летнего сезона планируется увеличение числа вагонов в электропоездах на востребованных маршрутах. Это включает в себя направления из Екатеринбурга до Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Богдановича, Шали и Дружинино. Для удобства любителей садоводства и дачников будут добавлены дополнительные остановки на небольших станциях, где в зимнее время некоторые электропоезда не делают остановку. Это станции Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово, Ольховский, Соснята, Вагановка, Писанец и другие.
В ХМАО – Югре с 24 мая 2025 года начнут ходить дополнительные пригородные поезда № 7496 Сургут – Нижневартовск и № 6097 Нижневартовск – Сургут. Они будут работать ежедневно.
Актуальное расписание и возможность приобрести билеты доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на терминалах самообслуживания и на веб-сайте СПК, а также в пригородных кассах. Билеты можно приобрести за 10 дней до даты отправления поезда, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.