В городе Светлогорск прошел железнодорожный симпозиум «PRO//Движение. Туризм»

14:55

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

8-го апреля 2025 года в Светлогорске, что находится в Калининградской области, состоялась конференция под названием «PRO//Движение. Туризм». Она была посвящена важным темам развития железнодорожного туризма на территории России и на уровне регионов.

Среди участников конференции были представители РЖД, властных структур, компаний-перевозчиков, сферы туризма, а также другие специалисты.

На пленарном заседании заместитель главы ОАО «РЖД» Иван Колесников напомнил присутствующим о нацпроекте «Туризм и гостеприимство», который включает в себя 5 федеральных проектов, в каждом из которых принимают участие Российские железные дороги. Благодаря этому за последние 5 лет в стране наблюдается рост популярности и количества туристических железнодорожных маршрутов: в 2024 году было активно 91 маршрут, включая 60 дальних и 31 пригородный.

­«Мы включаем наши проекты в области железнодорожного туризма не только в гостеприимство регионов, но и во многие другие внутренние программы их развития. Вместе с туристическим сообществом и местными властями мы открываем новые интересные места и создаем для них «привлекательную обертку» в виде туристических поездов. Кроме того, мы постоянно работаем над модернизацией инфраструктуры для увеличения частоты движения поездов, ремонтируем и строим новые станции и остановки, развиваем маршрутную сеть, создаем максимально удобные решения для покупки билетов», – отметил Иван Колесников.

Калининградская область является одним из регионов, где активно развиваются туристические пригородные перевозки: поезда ходят в 20 из 22 муниципалитетов области.

­«Возрастают возможности использования пригородного железнодорожного транспорта для экскурсионных поездок, в том числе развивается ретродвижение», – заявил начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин.

Уже существует успешный опыт реализации подобных проектов на главных транспортных артериях: в 2024 году было организовано железнодорожное сообщение до центра Виштенецкого национального природного парка - поселка Краснолесье, в сотрудничестве с региональным правительством.

Заместитель главы правительства Калининградской области и министр инфраструктурного развития, Александр Рольбинов, подчеркнул, что Российские железные дороги оперативно отвечают на увеличение спроса на пассажирские перевозки. Совместная и продуктивная работа с филиалом компании - Калининградской железной дорогой - позволила не только увеличить возможности для посещения курортных городов на берегу Балтийского моря, но и полностью удовлетворить растущий интерес туристов к другим малым городам региона, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.