В первом триместре 2025 года произошло на 20% меньше инцидентов с участием людей на Московском шоссе.

2025-04-08 14:24
С января по март 2025 года на Московской железной дороге было зафиксировано на 20% меньше случаев травматизма людей на территории железнодорожных объектов, по сравнению с тем же периодом 2024 года (144 против 180). Также отмечено снижение числа травм у несовершеннолетних: с 16 в 2024 году до 7 в 2025.

Постоянное уменьшение количества травматизма среди населения является результатом всесторонней профилактической работы, проводимой работниками железной дороги. В каждом регионе, где проходит Московская железная дорога, проводится активная информационно-просветительская работа. В школах и детских садах организуются профилактические мероприятия и детские конкурсы.

Вместе с сотрудниками транспортной полиции проводятся рейды в местах, где пешеходы часто нарушают правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. За первые 3 месяца этого года было проведено более 1450 бесед с учениками, более 1600 рейдов, установлено 1238 знаков безопасности.

Служба корпоративных коммуникаций МЖД призывает граждан строго соблюдать правила безопасного поведения на территории железнодорожной инфраструктуры.

