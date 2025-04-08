Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Примерно 100 станций на Горьковской железнодорожной линии будут переименованы.

2025-04-08 13:43
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
  • 273 км станет Мошачихой;
  • 324 км превратится в Каменево;
  • 262 км переименуют в Гостюхинский карьер;
  • 392 км получит название Юганец;
  • 421 км станет Авиабором;
  • 429 км примет название Орловка;
  • 431 км станет Кондукторской;

На участке от Нижнего Новгорода-Сортировочного до Котельнич-1:

  • 747 км станет Сюзюмом;
  • 435 км примет название Кузбасская;
  • 506 км станет Деяново;

На участке от Сухобезводного до Лапшанги:

  • 27 км примет название Восход;
  • 55 км станет Северным;

На участке от Окской до Арзамас-2:

  • 284 км станет Тепло-Троицким;
  • 302 км примет название Осиновый Ключ;
  • 281 км станет Арапихой;
  • 310 км примет название Килелей;
  • 321 км станет Лисьими Ямками;

На участке от Муром-1 до Арзамас-2:

  • 386 км станет Котиком;
  • 409 км примет название Ламповый;
  • 306 км станет Зарматовским;

На участке от Арзамас-2 до Канаша:

  • 604 км станет Коминтерном;
  • 614 км примет название Киберли;
  • 623 км станет Буртасами;
  • 632 км примет название Техникум;
  • 645 км станет Новыми Ачаксами;
  • 652 км примет название Туруново;
  • 661 км станет Кармамеем;

На участке от Владимира до Окатова:

  • 18 км до Неврюево;
  • 30 км до Климовская;
  • 42 км до Вижница;
  • 56 км до Александровка;
  • 71 км до Нечаевская-Владимирская;
  • 10 км до Мостострой;
  • 46 км до Ягодная;

Между Новки-1 и Ковров-1:

  • 243 км до Дарьино Озеро;
  • 253 км до Клязьма;

Между Ковров-1 и Муром-1:

  • 34 км до Новлянка;
  • 92 км до Новинки;
  • 32 км до Шульгино;
  • 67 км до Уваровка;
  • 89 км до Павловское;

Между Матанцы и Сусловка:

  • 173 км до Шарлюг;
  • 233 км до Пушма;
  • 32 км до Зяблец;
  • 41 км до Сады «Мавридичи»;
  • 44 км до Сады «Рябинушка»;
  • 50 км до Комарово;
  • 62 км до Высоково-Кировское;
  • 79 км до Таланники;

Между Поздино и Пибаньшур:

  • 1021 км до Чуваши;
  • 1147 км до Сады «Кузьминка»;
  • 1150 км до Сады «Локомотив»;
  • 1169 км до Качкашур;
  • 1177 км до Октябрьский;
  • 1185 км до Кестым;

Между Яр и Лесная:

  • 92 км до Турундаевская;
  • 23 км до Бозино;
  • 8 км до Пудем;

Между Котельнич 1 и Лянгасово:

  • 901 км до Зелёный;
  • 907 км до Бобыли;
  • 932 км до Сарбаи;

Между Зелёный Дол и Яранск:

  • 108 км до Интеграл;
  • 137 км до Опта;
  • 126 км до Лесная;
  • 131 км до Таёжная;
  • 151 км до Хорошавинский;
  • 43 км до Красногорский;

Между Красный Узел и Канаш:

  • 252 км до Огонёк;
  • 235 км до Мирный;
  • 265 км до Тойси;
  • 275 км до Алшихово;
  • 289 км до Чагаси;

Сегмент Канаш – Чебоксары:

  • 28 км – до Тохмеево;
  • 32 км – до Мамликасы;
  • 46 км – до Сюлескеры;
  • 74 км – до Шивбоси;
  • 91 км – до Ухманы;
  • 9 км – до Чебоксары-2;
  • 38 км – до Визикасы;

Сегмент Канаш – Свияжск:

  • 722 км – до Казаково;
  • 684 км – до Малые Кибечи;

Сегмент Дербышки – Агрыз:

  • 934 км – до Каменный Карьер;
  • 942 км – до Мухино;
  • 962 км – до Усть-Люга;

Сегмент Кама – Солдатка:

  • 1253 км – до Большой Гондыр;
  • 1331 км – до Тёмное;

Сегмент Красный Узел – Канаш:

  • 133 км – до Ушаковка;
  • 148 км – до Кечушево;
  • 98 км – до Комсомольский.

Также, на сегменте Окская – Мыза Пост 325 км будет переименован в Новопавловка, на сегменте Нижний Новгород-Сортировочный – Остановочный пункт 58 км о. п. 58 км станет Заволжье-Пассажирское, на сегменте Петушки – Владимир-1 о. п. 170 км станет Угор, на сегменте Нечаевская – Муром-1 о. п. 232 км станет Георгиево, а на сегменте Киров – Матанцы о. п. 9 км станет Улица Лепсе.

Просим пассажиров учесть информацию о переименовании станций при составлении своих маршрутов. Новые названия будут указаны в актуальном расписании и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут найти на сайтах ОАО «РЖД», АО «ВВППК» и АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

