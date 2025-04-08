Примерно 100 станций на Горьковской железнодорожной линии будут переименованы.
2025-04-0813:43
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
273 км станет Мошачихой;
324 км превратится в Каменево;
262 км переименуют в Гостюхинский карьер;
392 км получит название Юганец;
421 км станет Авиабором;
429 км примет название Орловка;
431 км станет Кондукторской;
На участке от Нижнего Новгорода-Сортировочного до Котельнич-1:
747 км станет Сюзюмом;
435 км примет название Кузбасская;
506 км станет Деяново;
На участке от Сухобезводного до Лапшанги:
27 км примет название Восход;
55 км станет Северным;
На участке от Окской до Арзамас-2:
284 км станет Тепло-Троицким;
302 км примет название Осиновый Ключ;
281 км станет Арапихой;
310 км примет название Килелей;
321 км станет Лисьими Ямками;
На участке от Муром-1 до Арзамас-2:
386 км станет Котиком;
409 км примет название Ламповый;
306 км станет Зарматовским;
На участке от Арзамас-2 до Канаша:
604 км станет Коминтерном;
614 км примет название Киберли;
623 км станет Буртасами;
632 км примет название Техникум;
645 км станет Новыми Ачаксами;
652 км примет название Туруново;
661 км станет Кармамеем;
На участке от Владимира до Окатова:
18 км до Неврюево;
30 км до Климовская;
42 км до Вижница;
56 км до Александровка;
71 км до Нечаевская-Владимирская;
10 км до Мостострой;
46 км до Ягодная;
Между Новки-1 и Ковров-1:
243 км до Дарьино Озеро;
253 км до Клязьма;
Между Ковров-1 и Муром-1:
34 км до Новлянка;
92 км до Новинки;
32 км до Шульгино;
67 км до Уваровка;
89 км до Павловское;
Между Матанцы и Сусловка:
173 км до Шарлюг;
233 км до Пушма;
32 км до Зяблец;
41 км до Сады «Мавридичи»;
44 км до Сады «Рябинушка»;
50 км до Комарово;
62 км до Высоково-Кировское;
79 км до Таланники;
Между Поздино и Пибаньшур:
1021 км до Чуваши;
1147 км до Сады «Кузьминка»;
1150 км до Сады «Локомотив»;
1169 км до Качкашур;
1177 км до Октябрьский;
1185 км до Кестым;
Между Яр и Лесная:
92 км до Турундаевская;
23 км до Бозино;
8 км до Пудем;
Между Котельнич 1 и Лянгасово:
901 км до Зелёный;
907 км до Бобыли;
932 км до Сарбаи;
Между Зелёный Дол и Яранск:
108 км до Интеграл;
137 км до Опта;
126 км до Лесная;
131 км до Таёжная;
151 км до Хорошавинский;
43 км до Красногорский;
Между Красный Узел и Канаш:
252 км до Огонёк;
235 км до Мирный;
265 км до Тойси;
275 км до Алшихово;
289 км до Чагаси;
Сегмент Канаш – Чебоксары:
28 км – до Тохмеево;
32 км – до Мамликасы;
46 км – до Сюлескеры;
74 км – до Шивбоси;
91 км – до Ухманы;
9 км – до Чебоксары-2;
38 км – до Визикасы;
Сегмент Канаш – Свияжск:
722 км – до Казаково;
684 км – до Малые Кибечи;
Сегмент Дербышки – Агрыз:
934 км – до Каменный Карьер;
942 км – до Мухино;
962 км – до Усть-Люга;
Сегмент Кама – Солдатка:
1253 км – до Большой Гондыр;
1331 км – до Тёмное;
Сегмент Красный Узел – Канаш:
133 км – до Ушаковка;
148 км – до Кечушево;
98 км – до Комсомольский.
Также, на сегменте Окская – Мыза Пост 325 км будет переименован в Новопавловка, на сегменте Нижний Новгород-Сортировочный – Остановочный пункт 58 км о. п. 58 км станет Заволжье-Пассажирское, на сегменте Петушки – Владимир-1 о. п. 170 км станет Угор, на сегменте Нечаевская – Муром-1 о. п. 232 км станет Георгиево, а на сегменте Киров – Матанцы о. п. 9 км станет Улица Лепсе.
Просим пассажиров учесть информацию о переименовании станций при составлении своих маршрутов. Новые названия будут указаны в актуальном расписании и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут найти на сайтах ОАО «РЖД», АО «ВВППК» и АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.
Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.