Примерно 100 станций на Горьковской железнодорожной линии будут переименованы.

13:43

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

273 км станет Мошачихой;

324 км превратится в Каменево;

262 км переименуют в Гостюхинский карьер;

392 км получит название Юганец;

421 км станет Авиабором;

429 км примет название Орловка;

431 км станет Кондукторской;

На участке от Нижнего Новгорода-Сортировочного до Котельнич-1:

747 км станет Сюзюмом;

435 км примет название Кузбасская;

506 км станет Деяново;

На участке от Сухобезводного до Лапшанги:

27 км примет название Восход;

55 км станет Северным;

На участке от Окской до Арзамас-2:

284 км станет Тепло-Троицким;

302 км примет название Осиновый Ключ;

281 км станет Арапихой;

310 км примет название Килелей;

321 км станет Лисьими Ямками;

На участке от Муром-1 до Арзамас-2:

386 км станет Котиком;

409 км примет название Ламповый;

306 км станет Зарматовским;

На участке от Арзамас-2 до Канаша:

604 км станет Коминтерном;

614 км примет название Киберли;

623 км станет Буртасами;

632 км примет название Техникум;

645 км станет Новыми Ачаксами;

652 км примет название Туруново;

661 км станет Кармамеем;

На участке от Владимира до Окатова:

18 км до Неврюево;

30 км до Климовская;

42 км до Вижница;

56 км до Александровка;

71 км до Нечаевская-Владимирская;

10 км до Мостострой;

46 км до Ягодная;

Между Новки-1 и Ковров-1:

243 км до Дарьино Озеро;

253 км до Клязьма;

Между Ковров-1 и Муром-1:

34 км до Новлянка;

92 км до Новинки;

32 км до Шульгино;

67 км до Уваровка;

89 км до Павловское;

Между Матанцы и Сусловка:

173 км до Шарлюг;

233 км до Пушма;

32 км до Зяблец;

41 км до Сады «Мавридичи»;

44 км до Сады «Рябинушка»;

50 км до Комарово;

62 км до Высоково-Кировское;

79 км до Таланники;

Между Поздино и Пибаньшур:

1021 км до Чуваши;

1147 км до Сады «Кузьминка»;

1150 км до Сады «Локомотив»;

1169 км до Качкашур;

1177 км до Октябрьский;

1185 км до Кестым;

Между Яр и Лесная:

92 км до Турундаевская;

23 км до Бозино;

8 км до Пудем;

Между Котельнич 1 и Лянгасово:

901 км до Зелёный;

907 км до Бобыли;

932 км до Сарбаи;

Между Зелёный Дол и Яранск:

108 км до Интеграл;

137 км до Опта;

126 км до Лесная;

131 км до Таёжная;

151 км до Хорошавинский;

43 км до Красногорский;

Между Красный Узел и Канаш:

252 км до Огонёк;

235 км до Мирный;

265 км до Тойси;

275 км до Алшихово;

289 км до Чагаси;

Сегмент Канаш – Чебоксары:

28 км – до Тохмеево;

32 км – до Мамликасы;

46 км – до Сюлескеры;

74 км – до Шивбоси;

91 км – до Ухманы;

9 км – до Чебоксары-2;

38 км – до Визикасы;

Сегмент Канаш – Свияжск:

722 км – до Казаково;

684 км – до Малые Кибечи;

Сегмент Дербышки – Агрыз:

934 км – до Каменный Карьер;

942 км – до Мухино;

962 км – до Усть-Люга;

Сегмент Кама – Солдатка:

1253 км – до Большой Гондыр;

1331 км – до Тёмное;

Сегмент Красный Узел – Канаш:

133 км – до Ушаковка;

148 км – до Кечушево;

98 км – до Комсомольский.

Также, на сегменте Окская – Мыза Пост 325 км будет переименован в Новопавловка, на сегменте Нижний Новгород-Сортировочный – Остановочный пункт 58 км о. п. 58 км станет Заволжье-Пассажирское, на сегменте Петушки – Владимир-1 о. п. 170 км станет Угор, на сегменте Нечаевская – Муром-1 о. п. 232 км станет Георгиево, а на сегменте Киров – Матанцы о. п. 9 км станет Улица Лепсе.

Просим пассажиров учесть информацию о переименовании станций при составлении своих маршрутов. Новые названия будут указаны в актуальном расписании и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут найти на сайтах ОАО «РЖД», АО «ВВППК» и АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.