Новый год в пути встретят порядка 55 тыс. пассажиров в 450 поездах дальнего следования

На новогодние и рождественские праздники холдинг «ЖД» назначил более 540 дополнительных поездов. Они будут перевозить пассажиров на самых востребованных маршрутах по 9 января 2022 года включительно:

из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Пензу, Саранск, Казань, Чебоксары, Ижевск, Йошкар-Олу, Нижний Новгород, Самару, Уфу и другие города;

из Санкт-Петербурга в Воронеж, Мурманск, Казань, Псков, Архангельск, Сортавалу и в горный парк «Рускеала»;

в межрегиональном сообщении дополнительные поезда доставят пассажиров из Ростова-на-Дону на Имеретинский Курорт или в Кисловодск, из Нижнего Новгорода в Казань и т. д.

На направлениях с повышенным спросом в составы поездов включаются дополнительные вагоны: уже свыше 90 вагонов пополнили схемы 74 поездов.

Пиковые даты отправления приходятся на 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года.

Продажи проездных документов на эти даты превышают уровень 2020/2021 годов более чем на 40%, а на ряде направлений отмечен рост спроса на билеты к допандемийному периоду (Москва – Смоленск, Москва – Воронеж, Москва – Адлер, Москва – Уфа, Брянск – Москва, Тольятти – Москва, Челябинск – Москва, Киров – Москва, Ярославль – Москва).

Новогоднюю ночь в пути встретят порядка 55 тыс. пассажиров в 450 поездах. Их ждут традиционные поздравления от начальника поезда, сладкие угощения для детей, специальное праздничное меню в вагонах-ресторанах. Встретить Новый год в пути и увидеть настоящего Деда Мороза смогут пассажиры туристического кругового поезда «Новогодняя ночь» сообщением Сочи – Роза Хутор – Сочи. Участники поездки не только весело проведут время в компании своих близких, но и получат уникальную возможность стать гостями праздника, который будет организован на станции Роза Хутор по случаю прибытия специального «Поезда Деда Мороза».

Сладкие подарки ждут и всех юных пассажиров скоростных поездов «Сапсан», «Ласточка» и ретропоезда «Рускеальский экспресс», которые отправятся в путешествие в период с 31 декабря по 1 января.

В период новогодних и рождественских праздников холдингом «ЖД» также организовано курсирование различных специальных и туристических поездов, например, «Мороз-экспресс», «В Карелию», «Зимняя сказка» и др. Для любителей горнолыжного спорта назначены «Лыжная стрела» Ростов-на-Дону – Роза Хутор и «Поморский экспресс» Москва – Апатиты.

По 9 января оформлен проезд более 17 тыс. детей в составах 360 организованных детских групп из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска и других городов.

Билеты на все дополнительные поезда можно приобрести на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах.