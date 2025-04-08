ОАО «РЖД» вводит в эксплуатацию систему, которая обнаруживает и автоматически блокирует неправомерные действия при покупке билетов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На конференции «PRO//Движение. Туризм» заместитель главы ОАО «РЖД» Иван Колесников объявил о том, что перед началом летнего отпускного сезона компания начинает новый этап борьбы с перепродажей железнодорожных билетов на своем сайте и в приложении «РЖД Пассажирам».

«В сотрудничестве с «Лабораторией Касперского» мы запускаем сервис, который будет обнаруживать и автоматически блокировать недобросовестные действия покупателей, использующих наш сервис для перепродажи билетов или предоставления посреднических услуг. Мы проанализировали покупки и поведение подозрительных «пассажиров», которые бронируют чрезмерное количество мест», - сообщил Иван Колесников.

Чтобы избежать блокировки, пользователи должны строго следовать условиям оферты. Блокировка будет производиться в случае:

многократного бронирования мест без оплаты и оформления билета;

покупки сотен электронных билетов в год на поездки, продолжительностью более 4 часов;

оформления сотен разных пассажиров в течение одного года;

массового возврата купленных электронных билетов;

подключения более 7 устройств к одному аккаунту.

По итогам анализа покупок 2024 года уже заблокировано около 2 тыс. явных нарушителей оферты: блокируются все боты, которые используются для массовой покупки билетов. Также введена случайная задержка на возврат билетов в систему продажи, запущен новый сервис для пассажиров «Лист ожидания», который позволяет отслеживать билеты на уже «распроданный» поезд (это не дает возможности перекупщикам вернуть билеты под конкретного покупателя, так как в очереди уже есть другие пассажиры).

«Мы предполагаем, что борьба с нечестными покупателями не только увеличит количество доступных билетов для заинтересованных лиц, но и сделает использование динамического ценообразования более гладким и ориентированным на клиента», - заявил заместитель главы ОАО «РЖД».

Для оформления большого числа билетов холдинг «РЖД» предлагает услуги групповых перевозок, которые в этом году планируется сделать еще более комфортными.