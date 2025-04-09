В период с января по март текущего года пассажиры дальнего следования на поездах в Калининград приобрели примерно 160 тысяч электронных билетов.

16:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по март 2025 года путешественники, пользующиеся железнодорожным сообщением между Калининградской областью и другими регионами страны, приобрели примерно 160 тыс. электронных билетов. Это на 21% больше, по сравнению с первым кварталом предыдущего года.

В общей сложности было продано около 193 тыс. билетов на дальнее следование поездов в направлении Калининграда. Более 67% из них были оформлены через интернет-сервисы.

Отметим, что электронные билеты доступны для покупки на официальном веб-сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.