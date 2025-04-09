Загрузка товаров для экспорта, направленных к портам Дальнего Востока, увеличилась на 4,2% в первом квартале 2025 года.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первый квартал 2025 года, ОАО «РЖД» отправило в российские морские порты 79,5 млн тонн экспортных грузов, что на 1% больше, чем за тот же период предыдущего года. В частности, в порты Северо-Запада было отправлено 31,3 млн тонн разнообразных грузов (-0,4%), в порты Дальнего Востока – 29,3 млн тонн (+4,2%), а в порты Юга – 18,9 млн тонн (-1,4%).

Рост обусловлен увеличением перевозок в порты каменного угля (+2,6%, до 40,6 млн тонн), черных металлов (+5,5%, до 3,9 млн тонн), удобрений (увеличение в 1,4 раза, до 9,1 млн тонн), химикатов и соды (в 1,5 раза, до 708,5 тыс. тонн), железной руды (+4,7%, до 1,4 млн тонн), а также лесных грузов (+25,6%, до 74,7 тыс. тонн).

В структуре экспортного грузопотока доля угля составила 51,1%, нефтяных грузов – 20,6%, удобрений – 11,5%, черных металлов – 5%, зерна – 2,9%, руды – 1,7%.

В направлении портов Северо-Запада увеличились перевозки черных металлов (+5,3%, до 955,9 тыс. тонн), удобрений (увеличение в 1,4 раза, до 8 млн тонн), химикатов (увеличение в 1,6 раза, до 277,1 тыс. тонн), железной руды (увеличение в 1,5 раза, до 665,7 тыс. тонн) и зерна (увеличение в 2,1 раза, до 381,5 тыс. тонн).

В адрес морских терминалов Дальнего Востока отмечена положительная динамика в перевозках угля (+4,1%, до 25 млн тонн), черных металлов (+5,9%, до 586,8 тыс. тонн), удобрений (+18,1%, до 26,5 тыс. тонн), лесных грузов (+20,5%, до 45 тыс. тонн), а также зерна (+7,7%, до 57,7 тыс. тонн).

Через порты Юга увеличилась отправка каменного угля (увеличение почти в 2 раза, до 5,2 млн тонн), черных металлов (+5,6%, до 2,4 млн тонн), удобрений (+26,3%, до 1,1 млн тонн), химикатов (увеличение в 2 раза, до 233,3 тыс. тонн) и лесных грузов (увеличение в 2 раза, до 28 тыс. тонн).