"Победный локомотив" доставляет в регионы России эксклюзивную технику и грандиозные праздничные мероприятия.

14:27

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Куйбышевская железная дорога инициирует проект под названием «Паровоз Победы». С 28 апреля до 5 мая 2025 года праздничный состав в стиле прошлого века посетит 8 главных станций магистрали, включая Уфу, Стерлитамак, Бугульму, Альметьевскую, Ульяновск-Центральный, Рузаевку, Пензу-1 и Самару, преодолев около 3 тыс. км через множество малых станций и деревень.

В честь национального праздника число платформ с военной техникой в составе ретропоезда увеличено до 9. На них будут представлены уникальные экспонаты, включая автомобиль-амфибию, полученный СССР по ленд-лизу. Этот автомобиль участвовал в боевых действиях и сохранился лишь в нескольких экземплярах. Во главе ретросостава будет идти рабочий паровоз «Лебедянка», оформленный в стиле праздничного мая 1945 года. В составе поезда будут пассажирские вагоны «Бессмертного полка». Экипаж паровоза будет в форме времен Великой Отечественной войны.

Для посетителей праздника будут устроены полевые кухни, раздача георгиевских лент, выставки редкого стрелкового оружия и впервые – лазертаг для детей. Выставку будут сопровождать профессиональные реконструкторы, одетые в военную форму всех видов и родов войск того времени. Гостям поднимут настроение творческие коллективы, исполняющие любимые всеми вокальные и танцевальные номера.

Желающие смогут сделать фотографии с уникальными военными экспонатами и зайти в кабину рабочего паровоза, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.