Свыше ста людей начали свое путешествие на "Чайковском экспрессе" 9-го апреля 2025 года.

12:59

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

9 апреля 2025 года в первый весенний рейс отправился пригородный туристический ретропоезд на паровой тяге «Чайковский экспресс», следующий по маршруту Ижевск – Воткинск. На борту поезда находилось 116 пассажиров.

Экскурсионный маршрут из Ижевска в Воткинск, который предлагает «Чайковский экспресс», стал популярным среди туристов и является одним из символов Удмуртии. Поездка на этом поезде представляет собой «путешествие во времени», переносящее пассажиров в эпоху классической музыки, пышных балов и старинных усадеб.

«Чайковский экспресс» возобновил свои рейсы благодаря сотрудничеству Горьковской железной дороги и ППК «Содружество». Это было сделано в честь 185-летия со дня рождения знаменитого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Поезд будет курсировать с 9 по 13 и с 16 по 20 апреля 2025 года, совершив за это время 10 рейсов и перевезя около 1,2 тыс. пассажиров.

Ретропоезд отправляется из Ижевска в 08:37 и прибывает в Воткинск в 09:53. В обратном направлении он отправляется в 16:55 и прибывает в Ижевск в 18:15. Время указано местное.

«Чайковский экспресс» состоит из паровоза Л-3095 и комфортабельных вагонов. Интерьер вагонов оформлен в стиле дореволюционных поездов, а пассажиров встречают театрализованной программой и классической музыкой. Проводники одеты в форму конца XIX века, а для оформления интерьера использовались предметы, найденные у коллекционеров и в антикварных магазинах.

Посетители отправятся в Воткинск, где будущий музыкант провел свое детство и начал развивать свои музыкальные способности. В усадьбе-музее посетителей ожидает театрализованная экскурсия с интерактивными элементами, прогулка по парку и осмотр его территории. Одним из наиболее ценных предметов является пианино, на котором молодой Петр Ильич обучался музыке. Кроме того, посетители примут участие в мастер-классе по бальным танцам XIX века и послушают романсы в живом исполнении. В программу поездки также включено посещение Музея медицины, Благовещенского собора и прогулка по Воткинску.

Тур "Чайковский экспресс" стал наиболее популярным пригородным железнодорожным туром в Удмуртии. С момента его запуска (в октябре 2024 года) поезд совершил уже 14 рейсов и перевез около 1,7 тыс. человек. Следующие рейсы запланированы на июль, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.