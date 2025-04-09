Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Красноярский железнодорожный узел устроил для туристических агентов особенный поезд с паровозом, следующий по маршруту Красноярск – Дивногорск.

2025-04-09 12:45
Красноярский железнодорожный узел устроил для туристических агентов особенный поезд с паровозом, следующий по маршруту Красноярск – Дивногорск.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Ознакомительный тур на паровозе по маршруту Красноярск – Дивногорск был организован Красноярской железной дорогой. Среди участников были представители Министерства транспорта, Агентства по туризму Красноярского края, администрации Дивногорска, туроператоры, специалисты туристического сектора и руководители крупных музейных комплексов Красноярска и Дивногорска.

Поезд, на котором проходил тур, вез уникальный паровоз Л-3435 («Лебедянка»), который недавно вернулся на КрасЖД после капитального ремонта на заводе в Троицке.

Во время путешествия профессиональные гиды рассказывали о достопримечательностях маршрута от Красноярска до Дивногорска и его туристическом потенциале.

«Линия Дивногорска считается наиболее перспективной для развития железнодорожного туризма в Красноярском крае. Только в 2024 году около 30 тыс. человек совершили путешествие по маршруту Красноярск – Дивногорск в качестве туристов, участвуя в организованных экскурсиях. Сегодня мы представили туристическому сообществу наш исторический подвижной состав – легендарный паровоз «Лебедянка», – поделился заместитель начальника Красноярской железной дороги по пассажирским перевозкам Эдуард Быков.

Участники тура обсуждали возможности и условия реализации нового совместного туристического проекта с использованием состава на паровозной тяге на линии Красноярск – Дивногорск. Было отмечено, что создание нового туристического продукта возможно при совместных усилиях всех заинтересованных сторон – железной дороги, региональных властей и туроператоров.

«Власти Красноярского края придают большое значение развитию туризма. Путешествие на паровозе по данному маршруту может стать свежим туристическим предложением для местных жителей и приезжих. Это особо важно в контексте подготовки к 400-летию Красноярска, которое состоится в 2028 году», – заявила руководитель отдела развития туризма Агентства по туризму Красноярского края Ксения Поддубная.

Специалисты из сферы туризма высказали уверенность в том, что такие проекты способствуют привлечению туристов из разных уголков страны в Красноярский край, сообщила пресс-служба КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru