Красноярский железнодорожный узел устроил для туристических агентов особенный поезд с паровозом, следующий по маршруту Красноярск – Дивногорск.

12:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Ознакомительный тур на паровозе по маршруту Красноярск – Дивногорск был организован Красноярской железной дорогой. Среди участников были представители Министерства транспорта, Агентства по туризму Красноярского края, администрации Дивногорска, туроператоры, специалисты туристического сектора и руководители крупных музейных комплексов Красноярска и Дивногорска.

Поезд, на котором проходил тур, вез уникальный паровоз Л-3435 («Лебедянка»), который недавно вернулся на КрасЖД после капитального ремонта на заводе в Троицке.

Во время путешествия профессиональные гиды рассказывали о достопримечательностях маршрута от Красноярска до Дивногорска и его туристическом потенциале.

«Линия Дивногорска считается наиболее перспективной для развития железнодорожного туризма в Красноярском крае. Только в 2024 году около 30 тыс. человек совершили путешествие по маршруту Красноярск – Дивногорск в качестве туристов, участвуя в организованных экскурсиях. Сегодня мы представили туристическому сообществу наш исторический подвижной состав – легендарный паровоз «Лебедянка», – поделился заместитель начальника Красноярской железной дороги по пассажирским перевозкам Эдуард Быков.

Участники тура обсуждали возможности и условия реализации нового совместного туристического проекта с использованием состава на паровозной тяге на линии Красноярск – Дивногорск. Было отмечено, что создание нового туристического продукта возможно при совместных усилиях всех заинтересованных сторон – железной дороги, региональных властей и туроператоров.

«Власти Красноярского края придают большое значение развитию туризма. Путешествие на паровозе по данному маршруту может стать свежим туристическим предложением для местных жителей и приезжих. Это особо важно в контексте подготовки к 400-летию Красноярска, которое состоится в 2028 году», – заявила руководитель отдела развития туризма Агентства по туризму Красноярского края Ксения Поддубная.

Специалисты из сферы туризма высказали уверенность в том, что такие проекты способствуют привлечению туристов из разных уголков страны в Красноярский край, сообщила пресс-служба КрасЖД.