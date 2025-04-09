Транспортировка контейнеров по Свердловской железнодорожной линии в период с января по март 2025 года увеличилась на 8,7%

11:46

С января по март 2025 года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 124,2 тыс. контейнеров ДФЭ по всем видам транспортных сообщений, что на 8,7% больше, чем в тот же период 2024 года. В пределах страны было отправлено 63,8 тыс. ДФЭ.

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, увеличилось на 11,9% и достигло 92,5 тыс. ДФЭ (перевезено 1,6 млн тонн грузов, +11,9%), включая: