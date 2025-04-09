Транспортировка контейнеров по Свердловской железнодорожной линии в период с января по март 2025 года увеличилась на 8,7%
2025-04-0911:46
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по март 2025 года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 124,2 тыс. контейнеров ДФЭ по всем видам транспортных сообщений, что на 8,7% больше, чем в тот же период 2024 года. В пределах страны было отправлено 63,8 тыс. ДФЭ.
Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, увеличилось на 11,9% и достигло 92,5 тыс. ДФЭ (перевезено 1,6 млн тонн грузов, +11,9%), включая:
химические вещества и сода – 33,2 тыс. ДФЭ (-3,5% по сравнению с январем – мартом 2024 года);
химические и минеральные удобрения – 11 тыс. (увеличение – в 2,7 раза);
лесоматериалы – 8,8 тыс. (-4%);
нефть и нефтепродукты – 8 тыс. (-6,5%);
бумага – 6,5 тыс. (-2,2%);
черные металлы – 5,6 тыс. (увеличение – в 1,7 раза);
зерно – 4,6 тыс. (увеличение – в 1,3 раза);
цветные металлы – 4,2 тыс. (увеличение – в 1,3 раза);
строительные материалы – 2,7 тыс. (увеличение – в 1,5 раза);
огнеупорные материалы – 2,4 тыс. (+11,5%);
продукты питания – 1,7 тыс. (+6,3%);
продукты перемола – 1,5 тыс. (увеличение – в 2,1 раза);
метизы – 1,1 тыс. (+1,8%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.
