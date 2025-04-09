Транспортировка контейнеров по Московской железной дороге в период с января по март 2025 года увеличилась на примерно 3,1%

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года на Московской железной дороге было перевезено примерно 370 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения (экспорт, импорт и внутренние перевозки). Это на 3,1% больше, чем за тот же период в 2024 году.

Общий объем перевозок груженых контейнеров составил 192,7 тыс. ДФЭ, что на 11,6% меньше, чем за первые три месяца предыдущего года. Вес грузов составил 2,2 млн тонн, что на 10,7% меньше, включая: