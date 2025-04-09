Транспортировка контейнеров по Московской железной дороге в период с января по март 2025 года увеличилась на примерно 3,1%
2025-04-0911:03
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по март 2025 года на Московской железной дороге было перевезено примерно 370 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения (экспорт, импорт и внутренние перевозки). Это на 3,1% больше, чем за тот же период в 2024 году.
Общий объем перевозок груженых контейнеров составил 192,7 тыс. ДФЭ, что на 11,6% меньше, чем за первые три месяца предыдущего года. Вес грузов составил 2,2 млн тонн, что на 10,7% меньше, включая:
химические и минеральные удобрения – 30,4 тыс. ДФЭ (-19,4% по сравнению с январем – мартом 2024 года);
строительные материалы – 23,6 тыс. ДФЭ (-41,2%);
химикаты и сода – 17,2 тыс. ДФЭ (-3,5%);
лесоматериалы – 17,6 тыс. ДФЭ (+3,2%);
метизы – около 10 тыс. ДФЭ (-21,9%);
потребительские товары – 7,2 тыс. ДФЭ (-8,8%);
бумага – 6,4 тыс. ДФЭ (+19,6%);
мясо и масло – около 5 тыс. ДФЭ (+0,8%);
прочие продукты питания – 42,2 тыс. ДФЭ (+21,8%);
машины, станки, двигатели – 4,2 тыс. ДФЭ (-30%);
жмыхи – 3,6 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,9 раза);
нефть и нефтепродукты – 2,5 тыс. ДФЭ (-36,3%);
соль – более 2 тыс. ДФЭ (увеличение – в 3 раза);
промышленное сырье и формовочные материалы – 1,5 тыс. ДФЭ (-31,8%);
черные металлы – 1,3 тыс. ДФЭ (+0,2%);
продукты перемола – 1,4 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,5 раза);
сахар – 1,2 тыс. ДФЭ (+35,2%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
