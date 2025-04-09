Число пострадавших людей на Куйбышевском шоссе в период с января по март текущего года уменьшилось на 12,5%

10:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первый квартал 2025 года на объектах железнодорожной инфраструктуры Куйбышевской магистрали произошло на 12,5% меньше случаев травмирования граждан, чем за аналогичный период 2024 года.

В течение трех месяцев 2025 года 14 человек получили травмы из-за собственной неосторожности, включая 11 случаев со смертельным исходом.

Главными причинами происшествий стали хождение по железнодорожным путям в неустановленном месте перед движущимся поездом и получение травм на пешеходном настиле.

Постоянно проводится профилактическая работа по предотвращению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры, включая совместные рейды с правоохранительными органами и информационные беседы в образовательных учреждениях.

Такой подход позволяет более детально и целенаправленно общаться с пассажирами, акцентировать их внимание на важности соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре и ответить на все вопросы.

Напоминаем, что железная дорога - это зона повышенной опасности. Призываем граждан быть бдительными в зоне движения поездов, отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов на платформах, при посадке и высадке из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, - сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.