С января по март текущего года на переездах Куйбышевской железной дороги число аварий уменьшилось в 5 раз.

10:48

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого месяца 2025 года до марта на переездах Куйбышевской железной дороги произошло всего одно ДТП. Это в пять раз меньше, чем в тот же период 2024 года. Все аварии случились из-за того, что водители автомобилей нарушили правила дорожного движения, пытаясь пересечь железнодорожные пути при запрещающих световых и звуковых сигналах.

Для обеспечения безопасности на дорогах, работники железной дороги регулярно проверяют состояние переездов и обновляют их техническое оснащение: модернизируют автоматическую сигнализацию и освещение, устанавливают автоматические шлагбаумы и устройства для блокировки пути, заменяют резиновые настилы.

Администрация Куйбышевской железной дороги призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения на переездах. Напомним, что железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении. Запрещено въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проехать, если видно приближающийся поезд или если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде, сообщает служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.