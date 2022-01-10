5,5 млн пассажиров совершили путешествия на поездах дальнего следования в новогодние праздники

18:53

С 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года поездами дальнего следования холдинга «ЖД» воспользовались 5,5 млн человек, что на 31% больше, чем в новогодние праздники прошлого года.

Пиковой датой выезда стало 30 декабря, а в обратном направлении самый высокий пассажиропоток пришелся на 8 января. В предпраздничный день 31 декабря в путешествие отправились свыше 218 тыс. человек, из них почти 59 тыс. пассажиров встретили Новый год в пути. Всего в новогоднюю ночь в пути находились 422 поезда дальнего следования.

В дни высокого спроса было назначено около 550 дополнительных рейсов поездов дальнего следования. Кроме того, схемы 113 поездов были пополнены 169 дополнительными вагонами.

Большим спросом пользовались дневные поезда: ими воспользовались более 930 тыс. пассажиров (+21% к уровню праздничного периода прошлого года), а также двухэтажные и скоростные поезда. Перевозки двухэтажными поездами выросли на 3%, составив порядка 440 тыс. человек, а скоростными – на 25%, составив более 530 тыс. человек. Высокоскоростными поездами «Сапсан» в новогодний период перевезено почти 276 тыс. пассажиров, что на 27% больше, чем в прошлом году.

Направлениями с наибольшим приростом стали Москва – Мурманск (+58%), Москва – Волгоград (+57%), Москва – Воронеж (+38%), Москва – Саратов (+33%), Москва – Казань и Москва – Нижний Новгород (+30%), Москва – Санкт-Петербург (+15%).

На ряде направлений перевозки пассажиров превысили объемы допандемийного периода (2019/2020 годы). Например, на маршруте Москва – Липецк перевозки прямыми поездами выросли в 2 раза, Санкт-Петербург – Белгород – на 71%, Брянск – Санкт-Петербург – на 30%, Имеретинский Курорт – Краснодар – на 29%, Москва – Саранск и Москва – Воркута – на 14%.

Большим спросом у пассажиров в новогодние праздничные дни пользовались туристические маршруты. Порядка 10 туристических поездов, курсировавших в этот период, были заполнены практически на 100%.