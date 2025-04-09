Транспортировка контейнеров по Дальневосточной железной дороге в период с января по март 2025 года увеличилась на 2,9%
2025-04-0910:41
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В первом квартале 2025 года на Дальневосточной железнодорожной магистрали было перевезено 320,9 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, что на 2,9% превышает показатель за соответствующий период 2024 года. Из них 248,3 тыс. ДФЭ (+8,2%) были отправлены в импортном направлении.
Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, возросло на 3% и достигло 297,8 тыс. ДФЭ (суммарный вес грузов составил 3,4 млн тонн, +4,2%), включая:
химикаты и соду – 50,7 тыс. ДФЭ (+6,5% по сравнению с январем – мартом 2024 года);
машины, станки, двигатели – 47,6 тыс. ДФЭ (такой же показатель, как в прошлом году);
автомобили и комплектующие – 44,9 тыс. ДФЭ (+9,4%);
промышленные товары массового спроса – 42,9 тыс. ДФЭ (+12,2%);
метизы – 42,3 тыс. ДФЭ (+4,8%);
прочие и смешанные грузы – 18,6 тыс. ДФЭ (-20%);
бумага – 8,4 тыс. ДФЭ (увеличение – почти в 1,4 раза);
другие продукты питания – 7,5 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,3 раза);
лесоматериалы – 7,3 тыс. ДФЭ (+6,9%), как сообщили в пресс-службе ДВЖД.
Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.