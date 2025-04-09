Транспортировка контейнеров по Дальневосточной железной дороге в период с января по март 2025 года увеличилась на 2,9%

10:41

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом квартале 2025 года на Дальневосточной железнодорожной магистрали было перевезено 320,9 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, что на 2,9% превышает показатель за соответствующий период 2024 года. Из них 248,3 тыс. ДФЭ (+8,2%) были отправлены в импортном направлении.

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, возросло на 3% и достигло 297,8 тыс. ДФЭ (суммарный вес грузов составил 3,4 млн тонн, +4,2%), включая: