Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по март 2025 года, службы продаж услуг Восточно-Сибирской железнодорожной компании обработали свыше 4 тысяч запросов от грузоотправителей.

2025-04-09 09:32
С января по март 2025 года, службы продаж услуг Восточно-Сибирской железнодорожной компании обработали свыше 4 тысяч запросов от грузоотправителей.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года, услугами Восточно-Сибирской железной дороги воспользовались более 4 тысяч клиентов, обратившихся в Центры продажи услуг за помощью в организации грузоперевозок. Большинство обращений - 3,9 тысячи - было обработано в иркутском центре.

В первом квартале текущего года было заключено свыше 180 контрактов на предоставление разнообразных услуг. ВСЖД расширила свою клиентскую базу на 28 грузоотправителей.

В соответствии с договорами на комплексное обслуживание, была организована доставка более 84 тысяч тонн различных грузов, включая каменный уголь, железобетонные изделия, лесоматериалы и контейнерные грузы.

ВСЖД открыла новые места для формирования контейнерных поездов на станциях Акульшет, Куйтун, Суховская и Янталь. В общей сложности на железной дороге функционируют 25 таких пунктов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru