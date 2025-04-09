С января по март 2025 года, службы продаж услуг Восточно-Сибирской железнодорожной компании обработали свыше 4 тысяч запросов от грузоотправителей.

09:32

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года, услугами Восточно-Сибирской железной дороги воспользовались более 4 тысяч клиентов, обратившихся в Центры продажи услуг за помощью в организации грузоперевозок. Большинство обращений - 3,9 тысячи - было обработано в иркутском центре.

В первом квартале текущего года было заключено свыше 180 контрактов на предоставление разнообразных услуг. ВСЖД расширила свою клиентскую базу на 28 грузоотправителей.

В соответствии с договорами на комплексное обслуживание, была организована доставка более 84 тысяч тонн различных грузов, включая каменный уголь, железобетонные изделия, лесоматериалы и контейнерные грузы.

ВСЖД открыла новые места для формирования контейнерных поездов на станциях Акульшет, Куйтун, Суховская и Янталь. В общей сложности на железной дороге функционируют 25 таких пунктов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.