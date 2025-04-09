Транспортировка бумаги в контейнерах по Забайкальской железной дороге в период с января по март текущего года увеличилась на 13%

Транспортировка бумаги в контейнерах по Забайкальской железной дороге продолжает стабильно увеличиваться: за период с января по март 2025 года было доставлено около 2,1 тыс. ДФЭ (TEU) такого рода грузов, что на 13% больше, чем за первый квартал предыдущего года.

В общей сложности с января по март 2025 года на ЗабЖД в различных видах перевозок было доставлено примерно 50,3 тыс. ДФЭ (TEU) пустых и загруженных контейнеров, что на 23,6% меньше, чем за тот же период 2024 года, включая внутренние перевозки в объеме 7,1 тыс. ДФЭ (-8,6%).

Транспортировка загруженных контейнеров во всех форматах перевозок с января по март составила 45,4 тыс. ДФЭ (было доставлено свыше 490 тыс. тонн грузов, -16,9%), включая:

автомобили, станки, двигатели – 9,4 тыс. ДФЭ (-6,5%);

метизы – 9,3 тыс. ДФЭ (-27%);

промышленные товары массового потребления – 8,3 тыс. ДФЭ (-33%);

химические вещества и сода – 6,6 тыс. ДФЭ (-16%).

В первые 3 месяца 2025 года, кроме бумаги, увеличение перевозок в контейнерах показали: