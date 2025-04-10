Сотрудники железной дороги тревожатся из-за увеличения числа аварий на перекрестках Московской основной линии

17:20

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Несоблюдение водителями ПДД на железнодорожных переездах в пределах Московской железной дороги привело к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2024 годом.

Так, с начала 2025 года число столкновений машин с поездами возросло по сравнению с тем же периодом 2024 года с 7 до 12 случаев, при этом количество пострадавших увеличилось с 2 до 6 человек. Все пострадавшие - водители и пассажиры автомобилей. 8 случаев произошло в Московской области, по 1 аварии - в Калужской, Брянской, Тульской и Орловской областях.

Согласно статистике, 80% аварий на переездах в пределах МЖД происходит на участках с низкой интенсивностью движения. В таких условиях водители становятся менее бдительными, пересекают железнодорожные пути на запрещающий сигнал, что может привести к ДТП.

Главная причина аварий - нарушение водителями ПДД при пересечении железнодорожных путей.

В течение года сотрудники железной дороги вместе с ГИБДД регулярно проводят рейды, в ходе которых напоминают автомобилистам о правилах пересечения путей и предупреждают о последствиях нарушения ПДД на переездах.

Московская железная дорога призывает водителей соблюдать ПДД при пересечении переездов. Важно помнить, что остановить поезд мгновенно невозможно. Нарушая правила, водители подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни пассажиров поездов и работников локомотивных бригад, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.