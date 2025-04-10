Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров по Горьковской железнодорожной линии в период с января по март текущего года увеличилась на 7,1%

2025-04-10 16:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года на территории Горьковской железнодорожной сети было перевезено свыше 48 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений. Это на 7,1% превышает показатели за тот же период предыдущего года. Из них 24,6 тыс. ДФЭ (+16,1%) было отправлено на экспорт, а 23,5 тыс. ДФЭ (-1%) использовалось во внутренних перевозках.

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, увеличилось на 20% и достигло отметки в 31 тыс. ДФЭ (перевезено 508,1 тыс. тонн, +8,5%), включая:

  • лесоматериалы – 12,2 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,5 раза по сравнению с январем – мартом 2024 года);
  • химические вещества и сода – 8,3 тыс. (-2,8%);
  • бумага – 4,8 тыс. (+3,8%), как сообщили в пресс-службе ГЖД.
