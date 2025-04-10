Транспортировка контейнеров по Горьковской железнодорожной линии в период с января по март текущего года увеличилась на 7,1%

16:13

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2025 года на территории Горьковской железнодорожной сети было перевезено свыше 48 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений. Это на 7,1% превышает показатели за тот же период предыдущего года. Из них 24,6 тыс. ДФЭ (+16,1%) было отправлено на экспорт, а 23,5 тыс. ДФЭ (-1%) использовалось во внутренних перевозках.

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, увеличилось на 20% и достигло отметки в 31 тыс. ДФЭ (перевезено 508,1 тыс. тонн, +8,5%), включая: