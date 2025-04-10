Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января на Южно-Уральской железной дороге было зарегистрировано свыше 40 случаев нарушения водителями ПДД при проезде через железнодорожные переезды.

2025-04-10 14:42
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первого квартала 2025 года на Южно-Уральской железнодорожной линии было зафиксировано 44 нарушения ПДД водителями на переездах. Соответствующие данные были переданы в ГИБДД.

С января по март 2025 года на ЮУЖД зарегистрировано 2 ДТП (в сравнении с 4 случаями за тот же период предыдущего года). Все происшествия были вызваны нарушением водителями правил дорожного движения.

Оба аварийных случая произошли в Оренбургской области на участке между Дубиновкой и Кувандыком. Водители не обратили внимание на световые и звуковые сигналы на железнодорожном переезде, выехали на рельсы и столкнулись с грузовыми составами.

Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед другими участниками. Запрещено въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Не следует проезжать, если виден приближающийся поезд или если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

