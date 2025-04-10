С января текущего года, более 2,4 тысячи посетителей посетили отделения Музея Горьковской железнодорожной линии в Нижнем Новгороде.

14:01

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первый квартал 2025 года более 2,4 тысячи посетителей посетили филиалы музея истории и развития Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде. Было проведено более 70 тематических и образовательных экскурсий для них.

Например, на открытой площадке "Паровозы России" было организовано 57 экскурсий, которые посетили почти 1,5 тысячи человек. Музей, который находится в Инженерном центре Горьковской магистрали, привлек 920 посетителей, для которых было организовано 16 экскурсий.

Экспозиции отражают историю магистрали. Среди них - "Первые паровозы", "Становление и эксплуатация Московско-Нижегородской железной дороги", "Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны", "Этапы развития территориального управления Горьковской железной дороги" и другие. На открытой площадке "Паровозы России" выставлены оригинальные экспонаты - старинные паровозы и вагоны.

В общей сложности, около 4,3 тысячи человек посетили филиалы Музея истории и развития ГЖД за первые 3 месяца 2025 года. Среди них около 890 человек - в Ижевске (51 экскурсия), почти 500 человек - в Кирове (32 экскурсии), около 500 человек - на станции Лянгасово (24 экскурсии).

В коллекциях филиалов музея собраны оригинальные предметы, фотографии и документы, а также уникальные модели, выполненные с высокой детализацией, включая самые мелкие детали. Посетителям рассказывают о начале мирового и отечественного паровозостроения, о строительстве железной дороги от Нижнего Новгорода до Москвы, о ключевых моментах истории Горьковской магистрали и перспективах ее развития, а также о профессиях железнодорожников прошлого и настоящего.

Подробную информацию о Музее истории и развития ГЖД можно найти на официальном сайте в разделе "О дороге", сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.