121 ученик посетил «Поезд знаний» на вокзале Магнитогорска в Челябинской области.

2025-04-10 12:59
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

9 апреля 2025 года "Поезд знаний" остановился на станции в Магнитогорске, Челябинская область. Сотрудники железной дороги вместе с представителями транспортной полиции организовали уроки безопасности для 121 ученика местных школ.

В специально подготовленном вагоне для учащихся были проведены лекции, показаны тематические фильмы и организована викторина по правилам поведения на территории железнодорожного транспорта. Также с детьми общались работники пожарного поезда и представители МЧС, рассказывая о безопасном обращении с огнем. В свете учащившихся случаев "зацепинга" в Челябинской области, старшеклассникам объяснили смертельную опасность этого экстремального хобби.

Экскурсия закончилась интерактивной игрой "Внимание, дорога!" в здании вокзала Магнитогорска, где дети на практике закрепили полученные знания. В конце мероприятия каждому участнику были вручены тематические сувениры с символикой безопасности, а также была организована фотобудка для памятных снимков.

Железнодорожники Южного Урала придают большое значение профилактике травматизма среди несовершеннолетних на объектах инфраструктуры. С начала 2025 года в Оренбургской и Челябинской областях от электротравм и наезда подвижного состава погибли 2 подростка.

Напомним, что железная дорога является объектом повышенной опасности, поэтому важно строго следовать правилу: переходить пути только в специально оборудованных для этого местах - по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Правила безопасного поведения на железной дороге иллюстрированы видеороликами и мультфильмами, созданными ОАО "РЖД", которые можно найти на официальном сайте ЮУЖД в разделе "Безопасность", сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

