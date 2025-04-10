С января по март 2025 года транспортировка контейнеров с вокзалов Приволжской железной дороги увеличилась почти на 40%.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первый квартал 2025 года станции Приволжской железнодорожной сети перевезли 66,4 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ по всем видам транспортных сообщений, что на 37,3% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Объем перевезенных груженых контейнеров увеличился в 1,6 раза и достиг 60,9 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 687,6 тыс. тонн, что на 39,9% больше), включая: