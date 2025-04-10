С января по март 2025 года транспортировка контейнеров с вокзалов Приволжской железной дороги увеличилась почти на 40%.
За первый квартал 2025 года станции Приволжской железнодорожной сети перевезли 66,4 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ по всем видам транспортных сообщений, что на 37,3% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Объем перевезенных груженых контейнеров увеличился в 1,6 раза и достиг 60,9 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 687,6 тыс. тонн, что на 39,9% больше), включая:
химикаты и соду – 13,4 тыс. ДФЭ (+23,4% по сравнению с январем – мартом 2024 года);
метизы – 10,3 тыс. ДФЭ (увеличение – в 2 раза);
потребительские промтовары – 9,7 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,6 раза);
автомобили и запчасти – 9,1 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,5 раза);
машины, станки и двигатели – 6,3 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,8 раза);
бумагу – 2,9 тыс. ДФЭ (увеличение – в 3,3 раза);
продукты питания – 2,7 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,8 раза), как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций ПривЖД.
