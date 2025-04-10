:: За первый квартал 2025 года Свердловская железная дорога перечислила в бюджеты и внебюджетные социальные фонды налоги в размере 8,2 млрд рублей.

За первый квартал (с января по март) 2025 года Свердловская железнодорожная система, включая отделы филиалов ОАО «РЖД» на территории дороги, внесла в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 8,2 млрд рублей (+2,4% по сравнению с тем же периодом 2024 года).
В региональные и местные бюджеты железная дорога внесла 3,4 млрд рублей, включая:
Тем не менее, ОАО «РЖД» продолжает быть главным заказчиком для промышленности регионов: в 2025 году планируется купить продукцию компаний Свердловской и Тюменской областей, Пермского края и ХМАО – Югры на общую сумму 62,17 млрд рублей (включая приобретение современного подвижного состава), сообщает отдел корпоративных коммуникаций СвЖД.