:: За первый квартал 2025 года Свердловская железная дорога перечислила в бюджеты и внебюджетные социальные фонды налоги в размере 8,2 млрд рублей.

2025-04-10 11:36
За первый квартал (с января по март) 2025 года Свердловская железнодорожная система, включая отделы филиалов ОАО «РЖД» на территории дороги, внесла в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 8,2 млрд рублей (+2,4% по сравнению с тем же периодом 2024 года).

В региональные и местные бюджеты железная дорога внесла 3,4 млрд рублей, включая:

  • в бюджет Свердловской области – 1,5 млрд рублей;
  • в бюджет Пермского края – 0,6 млрд рублей;
  • в бюджет Тюменской области – 0,6 млрд рублей;
  • в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 0,6 млрд рублей;
  • в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа – 0,1 млрд рублей.

Тем не менее, ОАО «РЖД» продолжает быть главным заказчиком для промышленности регионов: в 2025 году планируется купить продукцию компаний Свердловской и Тюменской областей, Пермского края и ХМАО – Югры на общую сумму 62,17 млрд рублей (включая приобретение современного подвижного состава), сообщает отдел корпоративных коммуникаций СвЖД.

