Пригородному поезду «Орлан» по маршруту Уфа – Оренбург – Уфа назначается дополнительная остановка

10:29

С 14 января 2022 года скорым пригородным поездам «Орлан» по маршруту Уфа – Оренбург – Уфа назначается дополнительная остановка на станции Мурапталово.

Рельсовый автобус РА-3 «Орлан» по маршруту Уфа – Кумертау – Уфа начал курсировать 2 апреля 2021 года. В сентябре он был продлен до Оренбурга. Данный пригородный маршрут стал одним из наиболее востребованных в регионе: скорым поездом за апрель-декабрь воспользовались более 90 тыс. пассажиров, в период новогодних праздников – около 13 тыс. Больше всего пассажиров привлекают комфортабельный подвижной состав, удобный график движения и оптимальная стоимость проезда.

Приобрести билет можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, а также на сайте АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Действуют все федеральные и региональные льготы, в том числе для школьников и студентов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.