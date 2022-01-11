Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пригородному поезду «Орлан» по маршруту Уфа – Оренбург – Уфа назначается дополнительная остановка

2022-01-11 10:29
Пригородному поезду «Орлан» по маршруту Уфа – Оренбург – Уфа назначается дополнительная остановка
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 14 января 2022 года скорым пригородным поездам «Орлан» по маршруту Уфа – Оренбург – Уфа назначается дополнительная остановка на станции Мурапталово.

Рельсовый автобус РА-3 «Орлан» по маршруту Уфа – Кумертау – Уфа начал курсировать 2 апреля 2021 года. В сентябре он был продлен до Оренбурга. Данный пригородный маршрут стал одним из наиболее востребованных в регионе: скорым поездом за апрель-декабрь воспользовались более 90 тыс. пассажиров, в период новогодних праздников – около 13 тыс. Больше всего пассажиров привлекают комфортабельный подвижной состав, удобный график движения и оптимальная стоимость проезда.

Приобрести билет можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, а также на сайте АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Действуют все федеральные и региональные льготы, в том числе для школьников и студентов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru