С 15 апреля 2025 года на отрезке Улан-Удэ – Таловка запланированы дополнительные пригородные поезда.

2025-04-10 09:50
С 15-го апреля до 14-го октября 2025 года в понедельник, вторник, четверг и субботу на маршруте Улан-Удэ – Таловка будут курсировать дополнительные пригородные поезда №№ 6611 и 6622. Эти электрички, особенно актуальные в период дачного сезона, обеспечат комфортное посещение загородных участков для пассажиров.

Пригородный поезд № 6611 на маршруте Улан-Удэ – Таловка отправится со станции Улан-Удэ в 08:34 и прибудет на станцию Таловка в 09:57. Пригородный поезд № 6622 на маршруте Таловка – Улан-Удэ отправится со станции Таловка в 15:27 и прибудет на станцию Улан-Удэ в 16:47, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

